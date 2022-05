Sport

SKV gewinnt gegen Dorn­birn mit Treffer in der Nach­spiel­zeit

STEYR/DORNBIRN. Im letzten Auswärtsspiel der Saison in der Admiral 2. Liga holt der SK BMD Vorwärts Steyr am Freitagabend einen 3:2-Sieg in Dornbirn. Die Tore erzielen Alem Pasic, Kevin Brandstätter und Tolga Günes. In der Tabelle ist den Rot-Weißen vor dem Saisonfinale am 22. Mai zu Hause gegen St. Pölten ein Platz unter den Top-Zehn nicht mehr zu nehmen ...

Bei freiem Eintritt auf der Birkenwiese suchen beide Teams ihr Heil in der Offensive – vor der Pause gibt es auf beiden Seiten etliche Möglichkeiten. Bereits in der 3. Minute gelingt den Gästen eine feine Kombination, der Abschluss von Ogi Sivrikaya klatscht bei seinem Startelf-Debüt an die Stange. In der Folge sind allerdings die Dornbirner deutlich gefährlicher. Paul Sahanek blockt im letzten Moment einen Abschluss aus kurzer Distanz von Mijic (9.), kurz darauf kommen die Rothosen zu drei Weitschuss-Möglichkeiten von Domig (13.), Santin (14.) und Wächter (15.). In Minute 22 zappelt der Ball dann hinter Thomas Turner im Tornetz, der Schiedsrichter-Assistent entscheidet allerdings auf Abseits (22.). Der sich abzeichnende Führungstreffer der Vorarlberger fällt dann aber doch, Mijic verwertet nach Vorarbeit von Bauernfeind zum 1:0 (24.). In den letzten zehn Minuten vor der Pause gelingt es dem SKV, den Druck zu erhöhen. Nach Möglichkeiten durch Can Alak (2) und Julian Turi fällt in der Nachspielzeit der Ausgleich. Sivrikaya spitzelt den Ball zu Alem Pasic, der Kapitän zieht aus 20 Metern ab und trifft per Flachschuss zum 1:1.

Vorwärts kontrolliert, Dornbirn trifft

Vorwärts macht dort weiter, wo man vor der Pause aufgehört hat. Die Madlener-Elf hat nun deutlich die Spielkontrolle und durch Alak (52.), Luca Mayr-Fälten (61.) und Ikenna Ezeala (62.) Chancen auf den Führungstreffer. Zu diesem Zeitpunkt völlig unerwartet schlägt dann aber Dornbirn zu, Mijic trifft erneut und stellt auf 2:1 (62.). Ein Wirkungstreffer für den SKV, der sich von diesem Rückschlag erst spät erholt. Michael Lageder wehrt per Kopf auf der Linie ab und verhindert einen weiteren Gegentreffer (77.).

Dann starten die Steyrer gegen tief stehende Dornbirner eine Schlussoffensive. Und die wird belohnt. Nach einer kurz abgewehrten Flanke kommt Kevin Brandstätter am Elferpunkt zum Schuss und trifft zum 2:2 (85.). Vorwärts gibt sich mit dem Punkt nicht zufrieden, drückt weiter aufs Tempo und kommt tatsächlich noch zum Siegestreffer. Tolga Günes schließt nach Vorarbeit von Joel Dombaxi zum 2:3 ab (93.).

FC Dornbirn – SK BMD Vorwärts Steyr 2:3 (1:1)

Dornbirn (4-2-3-1): Lang; Favali (83. Lauf), Krizic, Awassi, Kircher (64. Friedrich); Domig (46. Stefel), Bauernfeind; Santin, Wächter, Prirsch; Mijic (83. Joppi). Ersatz: Bodrazic; Cetin, Katnik. Trainer: Klaus Stocker.

Vorwärts (3-4-1-2): Turner; Lageder, Turi, Sahanek; Mayr-Fälten, Pasic (88. Prada), Brandstätter, Dombaxi; Alak (54. Kröhn); Sivrikaya (54. Ezeala), Günes. Ersatz: Staudinger; Fischer, Maric. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (24.) Mijic, 1:1 (45.+1) Pasic (Sivrikaya), 2:1 (66.) Mijic, 2:2 (85.) Brandstätter (-), 2:3 (93.) Günes (Dombaxi).

Gelbe Karten: Domig (37. Foul), Wächter (59. Unsportlichkeit), Mijic (66. Unsportlichkeit); Ezeala (67. Foul).

Freitag, 13. Mai 2022; Stadion Birkenwiese, 400 Zuschauer

SR Jakob Semler; Andreas Staudinger, Philipp Duschek

Foto: www.vorwaerts-steyr.at