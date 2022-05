Sport

Abschiedsspiel: Die Nummer 1 verlässt den SKV

STEYR. Mit Bernhard Staudinger verlässt der längstdienende Spieler den SK BMD Vorwärts Steyr mit Saisonende. Seit 2014 bestritt Staudi 53 Meisterschaftsspiele und 8 ÖFB-Cup-Partien für unsere Mannschaft. Am Sonntag gegen den SKN St. Pölten steht Bernhard Staudinger nach ...

... acht Jahren zum letzten Mal zwischen den Pfosten im Vorwärts Stadion. „Als ich mit 20 Jahren zur Vorwärts gekommen bin, war es immer mein Ziel mit dem SKV in die 2. Bundesliga aufzusteigen und einmal das Trikot mit der Nummer 1 zu haben. Diese Ziele konnte ich stolz erreichen“, blickt Staudi zurück.



Als Zweier-Tormann wartete er geduldig auf seine Chance. In der Zwischenzeit war er regelmäßig auch bei unseren Juniors im Einsatz. Die letzten beiden Saisonen erreicht er schließlich sein Ziel und trug stolz die Nummer 1.



„Staudi blieb stets geduldig und hat damals Reini Großalber im Training aber immer gefordert. Es war für uns ein gutes Gefühl zu wissen, dass wir qualitativ zwei Nummer 1 im Kader haben. So war es auch der logische Schritt, dass Staudi anschließend die Nummer 1 von Reini übernommen hat. Und er hat auch mit guten Leistungen sofort zu überzeugen gewusst“, blickt unser sportlicher Leiter Jürgen Tröscher zurück.



Neben Michael Halbartschlager ist Bernhard Staudinger, der einzige Spieler unserer Mannschaft, der neben dem Fußballspielen einem Vollzeitberuf nachgeht. Mit der erhöhte Trainingsintensität und den damit einhergehenden Vormittagstraining eine Zerreißprobe.



„Wir stehen hier an der Schwelle zum Profitum und es ist für die Spieler mit Vollzeitanstellung natürlich schwierig, neben Fußball und Beruf auch noch Familie in den Zeitplan zu integrieren. Insofern war Staudi auch schon in der Vergangenheit bereit, einige Anpassungen zu machen um sich „freizuschaufeln“. Dennoch ist es unser Ziel, dass wir alle Trainingseinheiten mit der vollen Mannschaftsstärke bestreiten können. Mir nötigt es unheimlich viel Respekt ab, wie ein Spieler wie Staudi dies in den letzten Jahren alles unter einen Hut gebracht haben“, so Tröscher.



„Für mich war es immer etwas Einzigartiges arbeiten zu können und mich die letzten vier Saisonen in der 2. Bundesliga sportlich mit Vollprofis zu messen. Diese Erfahrungen haben mich sportlich extrem bereichert“, erzählt Staudi. “In letzter Zeit waren für mich jedoch meine Familie und meine Arbeit wichtiger und somit ist die Entscheidung, wie sie gefallen ist, für mich nachvollziehbar.“



„Staudi ist ein wesentlicher Teil der neuen Geschichte des SKV, gerade auch wenn wir über die letzten Jahre in der 2. Liga sprechen“, fasst Jürgen Tröscher zusammen. „Ich hoffe auch sehr, dass sein Weg mal wieder zurück zum Klub gehen wird. Im Namen des SK Vorwärts möchte ich mich für seine Leidenschaft, seinen Einsatz und seine ruhige, sachliche und menschliche Art bedanken und wünsche ihm für seinen nächsten Schritt alles Gute und viel Erfolg.“



„Ich bin unendlich dankbar, dass ich das Privileg hatte so lange beim SKV und seinen Fans sein zu dürfen! Ich möchte mich auch bei all den Menschen bedanken, die ich in dieser Zeit durch den Fußball kennenlernen konnte. Der SKV wird ewig ein großer Teil meines Lebens bleiben“, nimmt Bernhard Staudinger Abschied.



Mit einem lachenden Auge freuen wir uns darauf unsere Nummer 1 am Sonntag wieder auf dem Spielfeld zu sehen. Mit einem weinende Augen blicken wir Staudis letztem Auftritt entgegen. Danke Bernhard Staudinger für acht Jahre beim SKV, für deinen Einsatz auf und abseits des Spielfelds. Du und dein rot-weißes Herz werden auch weiterhin im Vorwärts Stadion mit offenen Armen empfangen.