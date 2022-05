Sport

Sibiu Cycling Tour ersetzt Österreich-Rundfahrt!

STEYR. Absage der Österreich-Rundfahrt schockt die heimischen Continental-Teams. Die Nachricht über das Tour-Aus geht über die Ländergrenzen hinaus. Veranstalter der Sibiu Cycling Tour sind bereit, dem Radsport die benötigte Bühne zu bieten. Trotz vollem Starterfeld! ...

Nachdem der Schock über das wiederholte Aus der Ö-Tour verdaut war blickte das Management und die sportliche Leitung von Hrinkow advarics cycleang nach vorne. Akribisch und schnell arbeitete man an einem Ersatzprogramm für den laufenden Rennkalender. Das Continental-Team aus Steyr freut sich nun verkünden zu dürfen, dass sie bei der Sibiu Cycling Tour in Rumänien starten werden. Die Europe-Tour Rundfahrt findet von 02.07.-05.07.2022 statt. Der Veranstalter „Ciclism Sibiu“ hat sich bereit erklärt, trotz vollem Starterfeld, weitere Teams aufzunehmen.



„Die Information über die Absage der Österreich Rundfahrt hat uns hart getroffen. Wir fühlen uns im Stich gelassen und müssen erneut auf die größte Radsportbühne Österreichs verzichten. Nun gilt es den Fokus nach vorne zu richten, uns neu zu motivieren und weiterzumachen. Die Oberösterreich Rundfahrt wird nun zu unserem absoluten Saison-Highlight“, so Dominik Hrinkow.



Für das Continental Team aus Steyr ist es ein Privileg in Oberösterreich beheimatet zu sein mit einem Landesradsportverband rund um Paul Resch der es schafft zwei Bundesliga-Rennen und ein Europe-Tour Rennen auf die Beine zu stellen und auszutragen.



„Davor ziehen wir unseren Hut und sind dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen“, so Hrinkow.