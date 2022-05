Sport

Erfolg­reicher Saison­ab­schluss für den SKV

STEYR. Beim letzten Spiel der Saison sollte das halbe Dutzend voll gemacht werden. Nach zuletzt fünf Heimsiegen in Serie, sollte gegen St. Pölten der sechste Streich folgen. Emotionaler Höhepunkt war sicherlich die Verabschiedung der Publikumslieblinge Michael Halbartschlager und Bernhard Staudinger, die das letzte Mal für den SKV aufliefen ...

Nach sieben Minuten war es dann soweit, unter dem tosenden Applaus der Steyrer Fans verlies Michael Halbartschlager das Feld. Mit „Halbi“ verlässt ein Steyrer Urgestein und absoluter Publikumsliebling den Verein.

In der 13. Minute dann die erste gute Möglichkeit für die Gäste aus Niederösterreich durch Michael Lang, doch sein Schuss ging knapp neben das Gehäuse von Schlussmann Staudinger. In der 19. Minute ging ein Sahanek-Schuss knapp neben das Tor der Gäste und nur eine Minute später scheiterte Dombaxi ganz knapp. Nach einer halben Stunde bewahrte Bernhard Staudinger mit einem starken Reflex den SKV vor einem Rückstand. Er wehrte einen Schuss von Kovacevic zur Ecke ab. In Minute 38. dann ein schöner Angriff des SKV über die linke Seite, doch die Flanke von Dombaxi konnte in letzter Sekunde von den Gäste geklärt werden.

Kurz vor der Pause dann noch eine Großchance für die Gäste durch Kovacevic, doch Schlussmann Staudinger reagierte erneut ganz stark und konnte einen Rückstand verhindern. Mit einem torlosen Remis wurden die Seite gewechselt. Absolut erwähnenswert der großartige Support der Steyrer Fans, die unsere Mannschaft fantastisch unterstützten.

Dombaxi und Prada treffen nach der Pause

Der SKV war nach der Pause sofort wieder gut in der Partie und nach einem Angriff über die rechte Seite und einem Stanglpass von Günes erzielte Dombaxi das vielumjubelte 1:0 für die Mannschaft. Und nur acht Minuten später neuerlich ein Angriff über die rechte Seite und dieses Mal stand Alberto Prada goldrichtig und erzielte das 2:0 für den SKV. Diesen Vorsprung lies sich der SK BMD Vorwärts Steyr nicht mehr nehmen und feierte den sechsten Heimsieg in Folge.

SK BMD Vorwärts Steyr – SKN St. Pölten 2:0 (0:0)

Vorwärts (4-3-3): Staudinger; Lageder, Turi, Prada, Sahanek; Pasic (46. Alak), Brandstätter (71. Cirkovic), Günes; Mayr-Fälten (71. Sivrikaya), Halbartschlager (7. Ezeala / 76. Fischer), Dombaxi. Ersatz: Turner; Maric. Trainer: Daniel Madlener.

St. Pölten (4-3-3): Stolz; Alexlev, Ramsebner, Tursch, Lang; Wisak, Conte, Schütz; Barlov, Kovacevic (46. Montnor), Silue. Ersatz: Kasten, Drljepan, Davies, Riegler, Streimelweger, Pemmer. Trainer: Stephan Helm

Torfolge: 1:0 (51.) Dombaxi (Günes), 2:0 (59.) Prada (Alak)

Gelbe Karten: Lang (65. Foul)

Sonntag, 22. Mai 2022; Vorwärts Stadion, 2.100 Zuschauer

SR Arnes Talic; Roland Brandner, Stefan Kühr.

Bildquelle: www.vorwaerts-steyr.at