Sport

Hrin­kow ad­varics er­neut stark beim GP Goren­jska (UCI 1.2)

STEYR/SLOWENIEN. Obwohl das Team Hrinkow advarics cycleang keinen reinen Sprinter in deren Reihen hat, schlug sich das Continental Team aus Steyr beim GP Gorenjska hervorragend. Auf dem flachen bis leicht welligen Kurs über 171,8 Kilometer finishten Jaka Primozic und Timon Loderer in der verbliebenen Spitzengruppe ...

Daniel Eichinger kam nur 6 Sekunden dahinter ins Ziel. Mannschaftlich erneut ein starkes Ergebnis. „Wir haben uns hervorragend präsentiert. Konnten sowohl die Spitzengruppen abdecken als auch Initiativen im Hauptfeld setzen. Ein perfektes und vor allem schnelles Rennen um uns für die Saisonhighlights den Feinschliff zu holen. Zudem können wir erneut UCI Punkte verbuchen“, so der sportliche Leiter Matej Mugerli zufrieden.

Der Rennverlauf

Manuel Bosch, Timon Loderer, Jaka Primozic, Daniel Eichinger und die beiden Hammerschmid-Brüder Marvin und Raphael gingen für die Equipe aus Oberösterreich ins Rennen. Bosch und Loderer suchten ihr Glück früh im Rennen und begaben sich in Fluchtgruppen. Bei einem Schnitt von über 44 km/h teilte sich das Feld in mehrere kleine Gruppen. Lediglich 14 Fahrer verblieben an der Spitze und machten sich das Rennen unter sich aus. Primozic belegte Rang 7, Loderer Rang 12 und Eichinger Rang 15.

Ausblick

Von 02.06.-05.06. bestreitet das Team Hrinkow advarics cycleang die Tour of Malopolska (UCI 2.2). Im Anschluss folgt von 09.06.-12.06. die Oberösterreich Rundfahrt (UCI 2.2). Sie ist das absolute Saison-Highlight im heimischen Radsport. Am 26.06. folgen dann die österreichischen Meisterschaften auf der Straße in Gratwein-Straßengel.