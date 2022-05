Sport

SPG Steyr Da­men sichern sich gegen Ke­­maten den zweiten Tabellen­platz

KEMATEN/STEYR. Einen optimalen Start erwischte beim LT1 OÖ Frauen Liga am Sonntag, 22. Mai die SPG Steyr. Schon in Minute eins konnte Lara Wolfinger nach Zuspiel von Katharina Strauchs das 1:0 erzielen ...

Eine Eckballserie brachte für die Steyr Damen nichts ein und auch Anja Söllner scheiterte an der Torfrau der SPG Kematen. In Minute 10 folgte die Ausgleichsmöglichkeit für die Heimmannschaft, aber mit vereinten Kräften konnte die Steyr Abwehr klären. Söllner erhöhte nach Zuspiel von Nicole Dengg in Minute 16 auf 2:0 für die SPG Steyr die aber danach die Kontrolle über das Spiel aus der Hand gab und so Kematen wieder Tormöglichkeiten eröffnete.

Mit 2:0 ging es in die Halbzeit Pause. In Minute 58 erzielte Kapitänin Sarah Angerer nach einem Alleingang das 3:0 für die SPG Steyr. Nach einem Eckball in Minute 65 konnte Hannah Schausberger auf 4:0 erhöhen. Abermals nach einer Ecke von Sarah Angerer gelang Anja Söllner das 5:0 für die SPG Steyr in Min. 85 was auch den Endstand in diesem kampfbetonten Spiel bedeutete. Der zweite Tabellenplatz konnte somit abgesichert werden.

Nächstes MS Spiel der SPG Steyr am Do 26.5. um 14 Uhr 30 gegen Union Nebelberg, Spielort: Wolfern.

Foto: Thomas Mayr