Sport

Junge Steyrerinnen gegen Vorchdorf erfolgreich

STEYR/VORCHDORF. Wieder eine ansprechende Leistung zeigten die Mädchen der SPG Steyr im vierten Spiel der MHL Liga gegen Vorchdorf am Samstag, 21. Mai. Der von Finner Gerlinde und Platzer Manfred betreuten Jungen Steyrer Damen-Fußballmannschaft gelang ...

mit einem 4:0 (1:0) Erfolg der vierte Sieg im vierten Spiel. Schon in der ersten Halbzeit wurden zahlreiche Torchancen herausgespielt, die aber die sehr gut spielende Torfrau der Heimmannschaft zunichte machte. Steyr erhöhte nach Seitenwechsel den Druck auf die Gegnerinnen, kombinierte genauer, stand hinten wie schon in der ersten Halbzeit sicher und konnte so den verdienten 4:0 Erfolg einfahren.

Tore für SPG Steyr:

2 x M. Buchegger (Min. 12 und 53)

2 x V. Peterwagner (Min. 55 und 60)