Sport

Steyrer Einradler laden zum Jubiläums-Turnier

STEYR. Auch wenn es sich die meisten kaum vorstellen können: Einradfahren kann jeder lernen, Kinder genauso wie Senioren. Es braucht nur wenige Stunden Übung, und schon beherrscht man eine neue Sportart, die die Rückenmuskulatur stärkt und sehr viel Raum für Kreativität lässt ...

Die Sektion Einrad des ASKÖ Laufrad Steyr lädt Interessierte ein, Einräder und Einradler jeweils bei freiem Eintritt kennenzulernen: Bei der Finalphase des Steyrer Einradhockeyturniers am Samstag, 28. Mai von 15:00 bis 17:00 Uhr in der Stadthalle am Tabor und bei der Einradshow auf der Hauptbühne des Steyrer Stadtfestes am 25. Juni im Nachmittagsprogramm.

Das Turnier findet heuer zum zehnten Mal statt, mit Teams aus Bremen, Dresden, Bayern und Österreich.

WANN: 28. Mai 2022, 15 bis 17 Uhr.

WO: Stadthalle Steyr, Kasernengasse 6, 4400 Steyr