Sport

SPG Steyr Damen fix­ieren Vize­meister­titel

WOLFERN. Auch im letzten MS Heimspiel der Saison 2021/22, am Donnerstag den 26. Mai, konnten die Damen der SPG Steyr einen souveränen Sieg erzielen. Schon in Minute 15 erzielte Lara Wolfinger das 1:0 für die SPG. Weitere Torchancen konnten nicht genützt werden und so dauerte es bis zur Minute 45 als Nicole Dengg das 2:0 gelang, was auch den Halbzeitstand bedeutete ...

In Min. 53 erhöhte Larissa Nösslinger mit einem Weitschuß auf 3:0. Mit ihrem zweiten Tor in diesem Spiel erzielte dieselbe Spielerin in Minute 57 nach einem flach getretenen Eckball von Kapitänin Sarah Angerer aus 20 Meter das 4:0. Nach einem Alleingang gelang Anja Söllner in Minute 66 das 5:0 für die Heimmannschaft. Kapitänin Sarah Angerer schraubte das Ergebnis in Min. 87 nach Querpass von Nicole Dengg auf 6:0 in die Höhe, was auch den Endstand bedeutete.

Die Hintermannschaft der SPG Steyr spielte auch diesmal stark, so dass die Gäste aus Nebelberg im gesamten Spiel keine zwingende Torchance vorfanden. Nächster MS Spieltermin ist das Nachtragsspiel am Sonntag 29. Mai um 16 Uhr in Nebelberg.

Foto: Peter Röck