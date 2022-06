Sport

Happy End im Tennis-Thriller für den UTC Steyr

STEYR. Der UTC Casa Moda Steyr hat in der 1. Tennis-Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Zwei Tage nach dem 3:6 im Oö.-Derby gegen Mauthausen besiegten die Steyrer in einer packenden Begegnung den Wiener Athletik Club mit 5:4 ...

Bei einem Sieg am kommenden Sonntag in Schwaz könnten sich die UTC-Cracks sogar für das Final4 der vier besten Mannschaften Österreichs qualifizieren.

Nach nächtlichem Regen auf sehr tiefem Boden starteten die UTC-Cracks wie aus der Pistole geschossen. Philip Bachmaier stellte mit einem 6:1, 6:1 gegen Ex-Staatsmeister Lenny Hampel auf 1- 0. Simon Traxler behielt gegen Tristan Samuel Weissborn im Matchtiebreak die Oberhand (3:6, 6:0, 10-7). Und als auch der Kolumbianer Juan Benitez beim Stand von 6:0, 3:4 durch Aufgabe seines Gegners siegreich vom Platz ging, schienen die Weichen für die Steyrer früh auf Sieg gestellt. Doch die Wiener schlugen zurück. Viktor Hockl blieb im Duell der Youngsters gegen Nicolas Moser ohne Siegchance (4:6, 0:6) und David Pichler musste sich im Spitzeneinzel dem Russen Bogdan Bobrov deutlich mit 2:6, 3:6 geschlagen geben. Als auch Routinier Dominik Traxler im Matchtiebreak gegen Joel Schwärzler den Kürzeren zog (4:6, 6:4, 4-10) hatte der WAC den Rückstand vor den Doppeln egalisiert.

Und diese Doppel entwickelten sich schließlich zu einem Thriller, der die Zuschauer kaum auf den Sitzen hielt. Alle drei gingen im ersten Satz ins Tiebreak. Die Steyrer konnten zwei der drei für sich entscheiden. Das Duo Juan Benitez/Philip Bachmaier stellte mit dem 7:6, 6:4 gegen Weissborn/Schwärzler auf 4:3 für Steyr. Das Wiener Doppel Frenzel/Moser glich mit einem 7:6, 6:4 gegen D. Traxler/Hockl aus. So musste das letzte Doppel entscheiden. Und David Pichler und Simon Traxler warfen alles in die Waagschale, um gegen Bobrov/Hampel auch im zweiten Satz die Oberhand zu behalten. Die Steyrer kämpften sich nach Break-Rückstand zurück und zogen im Tiebreak rasch auf 5-0 davon. Nach dem verwandelten Matchball zum 7-3 herrschte grenzenloser Jubel in der UTC-Arena. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag in Schwaz und bei gleichzeitiger Niederlage des WAC in Mauthausen wäre das Final4 im September in trockenen Tüchern.