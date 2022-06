Sport

Schul­ler Eh'klar wird neu­er Premium Part­ner des SK BMD Vor­wärts Steyr

STEYR. Mit Schuller Eh’klar hat der SKV einen neuen Premium Partner an seiner Seite. Ab kommender Saison wird das Logo die Dressen der Kampfmannschaft zieren. Schuller Eh’klar ist ein oberösterreichisches Familienunternehmen mit insgesamt 11 Standorten in Europa, das nächstes Jahr bereits seinen 50. Geburtstag feiert ...

Das Handelsunternehmen bietet Werkzeuge und Malerbedarf für Heimwerker und Profis. Mit 17.000 Partnern werden aktuell 37 Länder beliefert und profitieren von der Top-Qualität. „Ich freue mich, dass uns mit Schuller Eh’klar ein namenhaftes, großes Unternehmen aus der Umgebung sein Vertrauen schenkt. Das Unternehmen hat bereits viel Erfahrung im Sportsponsoring“, so Vorwärts Präsident Reinhard Schlager. „Dass sie nun auch beim SKV Premium Partner werden, zeigt, dass wir in den letzten Jahren einiges richtig gemacht haben.“

„Ein Traditionsverein mit Geschichte, noch dazu aus Oberösterreich in wenigen Kilometern Entfernung – das deckt sich hervorragend mit unserem Unternehmen“, so Manfred Hoffmann, Prokurist bei Schuller Eh’klar. „Es freut uns mit dem SK Vorwärts Steyr einen regionalen Fußballverein in der zweithöchsten Österreichischen Fussball-Liga als künftigen Partner zu haben und wir freuen uns auf eine gemeinsame, spannende Zusammenarbeit.“