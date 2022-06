Sport

Rapp bei Tour of Malopolska auf Rang 2

STEYR/POLEN. Auf der zweiten Etappe der Tour of Malopolska (UCI 2.2), von Niepolomice über 141 km nach Nowy Targ, konnte Hrinkow advarics cycleang ihr erarbeitetes Ergebnis vom Vortag verteidigen. Teamwork sicherte das Gesamtklassement nach einer durchwachsenen und schwierigenEtappe. Rapp im GC auf Rang 2, Kepplinger auf Rang 5 ...

Am Ende war es der erwartete Tag für die Sprinter auf der zweiten Etappe der Tour of Malopolska. Doch schon zuvor hatte die Equipe aus Steyr alle Hände voll zu tun, um die Ausgangsposition im Gesamtklassement halten zu können. Nach etwa 50 Kilometer setzte sich eine 3 Mann Spitze ab mit einem Maximalvorsprung von 5 Minuten. Da der bestplatzierte Fahrer nur 15 Sekunden Rückstand in der Gesamtwertung hatte und das Team des Führenden ebenfalls einen Fahrer vorne hatte, musste die Mannschaft um Jonas Rapp die Verantwortung übernehmen und die Nachführarbeit leisten.

Auf den letzten 30 Kilometer fing es an zu regnen. In der Abfahrt nach der letzten Bergwertung teilte sich das Feld in mehrere Gruppen. Elkov sorgte für extrem hohes Tempo und so konnten die Ausreißer 5 km vor dem Ziel gestellt werden.

„Im technischen und rutschigen Finale wählte ich ein Mittelmaß an Risiko. Ich wollte auf keinen Fall Zeit verlieren aber auch keinen Sturz riskieren. Mit Rang 8 bin ich zufrieden, da ich 3 Sekunden im Gesamtklassement gutmachen konnte“, so Rapp im Ziel.

Der Pole Patryk Stosz (ATS Voster) holte sich den Tagessieg vor seinem Landsmann Marceli Boguslawski (HRE Mazowsze Serce Polski) und dem Dänen Sebastian Nielsen (Restaurant Suri – Carl Ras). Jonas Rapp beendete die Etappe auf Rang 8, Kepplinger landete auf Rang 21, Konczer auf Rang 25.

Der Italiener Walter Calzoni (Gallina Ecotek Lucchini Colosio) ist Träger des Führungstrikot, dicht gefolgt vom Hrinkow Profi Jonas Rapp. Rainer Kepplinger liegt mit Rang 5 ebenfalls in Schlagdistanz. In der Mannschaftswertung strahlt Hrinkow advarics cycleang vom obersten Podest. Manuel Bosch kann zudem morgen nochmal im Kampf um das Bergtrikot eingreifen. Er liegt nach dem heutigen Tag auf Rang 4, punktegleich mit den vor ihm liegenden Fahrern.