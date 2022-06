Sport

Steyrer Tennis-Asse müssen nach 4:5 in Schwaz ins Untere Play-Off

STEYR/SCHWAZ. Der UTC Casa Moda Steyr hat den Einzug ins Final4 der vier besten Mannschaften hauchdünn verpasst. In einem Duell auf Augenhöhe beim TC Schwaz musste sich die Mannschaft um Kapitän Dominik Traxler denkbar knapp mit 4:5 geschlagen geben ...

Im alles entscheidenden Doppel hatten die Steyrer bereits mit 7:6, 4:0 geführt, ehe die Tiroler mit einer erfolgreichen Aufholjagd unter orkanartigen Sturmböen noch die Wende herbeiführten.

Dabei hatte zunächst alles nach Plan für die UTC-Cracks begonnen. Juan Benitez (gegen Matthias Haim) und Philip Bachmair (gegen Philipp Schroll) brachten die Steyr schnell mit 2-0 in Front. Schwaz verkürzte durch einen Zweisatzsieg des bärenstarken Tschechen Andrew Paulson gegen David Pichler. Auch auf Position eins, konnte der Italiener im Team der Steyrer, Matteo Viola gegen den Schwaz-Tschechen Marek Gengel keinerlei Paroli bieten.

So hing es an den Brüdern Simon und Dominik Traxler, für den UTC eine gute Ausgangsposition vor den Doppeln zu besorgen. Doch während der Jüngere der beiden gegen Niklas Waldner siegreich blieb, vergab Playing Captain Dominik Traxler gegen Gabriel Huber bei 5:4, 40-0 und eigenem Aufschlag drei Satzbälle, gab den Satz noch mit 5:7 ab, holte sich den Zweiten mit Wut im Bauch 6:1, ehe er doch noch im Matchtiebreak unterlag.

Mit einem 3-3 ging es also in die Doppel. Das Duo Benitez/Bachmair hielt sich in zwei Sätzen gegen Haim/Schroll schadlos, Pichler/Simon Traxler blieb dafür gegen Paulson/Waldner chancenlos. So lag es am letzten Doppel, in dem sich Viola und der erst 19-Jährige Yannick Schneider ihren Kontrahenten Gengel und Huber 7:6, 4:6 und 6-10 geschlagen geben mussten. „Es war eine ganz bittere Niederlage für uns“, resümierte Kapitän Traxler, der den Blick aber schon wieder nach vorne richtete. Mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag gegen den TC Dornbirn können die Steyrer einen wichtigen Schritt zum Klassenerhalt setzen.