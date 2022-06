Sport

SK BMD Vor­wärts Steyr: 11team­sports und erima wer­den neue Aus­rüster

STEYR. Auch die kommenden vier Jahre werden alle Mannschaften des SKV – vom Nachwuchs über die Damen bis zu den Profis – in Textilien von erima auflaufen. „Wir haben bereits Erfahrung mit erima und sind hinsichtlich Betreuung und Qualität sehr zufrieden“, so Vorwärts Präsident Reinhard Schlager über die Verlängerung der Zusammenarbeit ...

„Wir sind sehr stolz darauf auch weiterhin Partner eines so traditionsreichen Vereins wie dem des SK Vorwärts Steyr zu sein und es zeugt vom Vertrauen in die Marke ERIMA. Auch in Zukunft wollen wir unsere Stärken wie Premiumqualität, Service oder Produktinnovationen wie die ERIMA HYBRID Bälle in diese Partnerschaft einbringen, ganz getreu unserem Firmenmotto GEMEINSAM GEWINNEN“, sagt ERIMA Österreich Geschäftsführer Michael Klimitsch zur Verlängerung der Kooperation.

Neu mit im Boot ist nun 11teamsports – der größte Onlineshop für Fußball und Teamsport in Europa, der allein in Österreich mit neun Stores stationär vertreten ist und mittlerweile über 600 Vereine im Profi- und Amateurbereich ausrüstet. 11teamsports wird die operative Abwicklung in Sachen Ausstattung verantworten und nicht nur die Veredelung der Textilien für die Rot-Weißen übernehmen, sondern auch den Fanshop einen weiteren Schritt vorwärts bringen - nicht nur lokal im Vorwärts-Stadion, sondern auch online, wo das Unternehmen seine volle Kompetenz und Erfahrung hinsichtlich Sortimentsgestaltung und Fullfilment-Prozess einbringen wird.

„Hinsichtlich Professionalisierung ist dies ein wichtiger Schritt für uns, um auch den Fans eine entsprechend attraktive SKV-Ausstattung zu ermöglichen“, sieht Präsident Reinhard Schlager das Potential des neuen Partners 11teamsports. „Der SK Vorwärts Steyr ist ein professionell und gleichzeitig sehr familiär geführter Verein, der nicht nur aufgrund seiner Historie auf eine treue Fanbasis zählen kann. Speziell an der Performance der Profis im Frühjahr sowie am Projekt Stadionumbau sieht man, wie ambitioniert hier gearbeitet wird – auf und abseits des Rasens. Wir freuen uns, künftig ein Teil der rot-weißen Familie zu sein und werden gemeinsam mit erima dafür Sorge tragen, dass die Spieler und Spielerinnen aller Mannschaften sowie die Fans der Vorwärts bestens ausgerüstet sind. Mit unserem Store in Wels bieten wir zudem eine regionale Anlaufstelle, der für Fußballer, Fußballerinnen und Fans keine Wünsche offen lässt“, so Dietmar Wieser, Geschäftsführer 11teamsports Österreich.