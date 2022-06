Sport

Erfolg­reiche General­probe für ge­planten Radl­sonntag

STEYR/STEYR-LAND. Am 12. Juni fand der erfolgreiche Probelauf des ersten Radlsonntags auf dem Ennsradweg R7 im Ennstal statt. Nächstes Jahr soll es den Radlsonntag als Veranstaltung für die breite Öffentlichkeit geben – geplant ist der 23. Juni 2023. Was als Idee der Bürgerinitiative „Garsten For Future“ begann, wird aktuell von neun Gemeinden entlang der Strecke gemeinsam organisiert ...

Der OÖ Verkehrsverbund und der regionale Tourismusverband unterstützen das Vorhaben. Mehr als 150 TeilnehmerInnen folgten am Sonntag der Einladung durch die Gemeinden, das 50 km lange Teilstück des R7 zwischen Weyer und Steyr gesamt oder in Teilabschnitten zu befahren. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem OÖVV standen entsprechende Kapazitäten für eine klimaschonende An- und Abreise der Teilnehmer und ihrer Räder zur Verfügung. Nach einer gelungenen Auftaktveranstaltung in Weyer wurden die Radler in jeder Gemeinde entlang der Strecke vom örtlichen Bürgermeister begrüßt und konnten kreativ gestaltete, kurze Pausen genießen. Den großen Zieleinlauf gab es bei herrlichem Sonnenschein um 15.00 Uhr am Steyrer Stadtplatz. Bürgermeister Markus Vogl und seine beide KollegInnen aus den Nachbargemeinden Annemarie Wolfsjäger und Anton Silber sowie NR Johann Singer empfingen den Radlertross und luden zu Speis und Trank.

„Rad und Bahn am Fluss lautet das Motto des Projektes", verrät Petra Wallentin von Garsten For Future. „Die Kombination eines Flussradweges und einer parallelen Bahnstrecke gibt es nicht oft in Österreich. Wir hoffen, dass ein jährlicher Radlsonntag ein fröhlicher, positiver Anstoß sein wird, dass die Menschen ganzjährig und auch im Alltag viel mehr Rad und Bahn fahren bei uns im Ennstal."