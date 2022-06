Sport

Medaillen­flut für Schwimmer­Innen des ASKÖ SC Steyr

STEYR. Beim stark besetzten 44. Schwimmzonen- und Mastersmeeting von 17. Juni bis 19. Juni in Steyr gingen über 370 Schwimmerinnen und Schwimmer aus Österreich und Nachbarländern bei Kaiserwetter an den Start. Die Athleten des ASKÖ SC Steyr konnten hervorragende 76 Stockerlplätze erzielen ...

52 x Gold, 15 x Silber und 9 x Bronze gingen auf die Schwimmkappen der 22 Steyrer Schwimmerinnen und Schwimmer. Besonders in den Team-Disziplinen 4x50m Lagenstaffel und 4x50m Freistil konnten die Herren und die Herren Masters gleich 4x Gold abstauben. Mit weiblicher Unterstützung der Steyrer Wassernixen und den Damen Masters konnte auch in den vier mixed Staffeln Gold erschwommen werden.

Die vorangegangene harte Trainingsarbeit spiegelt sich in zahlreichen persönlichen Bestzeiten wieder. Patricia Böberl, Franz Pühringer und Julian Mittermayr konnten in allen von ihnen geschwommenen Disziplinen das goldene Edelmetall an Land ziehen. Auch die jüngsten Schwimmerinnen und Schwimmer des SCS konnten durchaus nennenswerte Ergebnisse bei ihrem ersten Bewerb im 50 Meter Outdoorbecken erzielen. Felix Maresch (Jahrgang 2010) erreichte beim Antreten in der Disziplin 50m Schmetterling mit Bronze seine erste Medaille.