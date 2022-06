Sport

UTC Steyr feiert Klassenerhalt in der Bundesliga

STEYR. Der UTC Casa Moda Steyr hat die 1. Tennis-Bundesliga auf dem achten Rang abgeschlossen. Am Abschlusswochenende feierten die Gleinker zu Fronleichnam einen 6:3-Auswärtssieg in Anif, woraufhin der Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern war. Am Samstag folgte eine 4:5- Heimniederlage gegen Harland ...

Mann des Wochenendes war erneut der Kolumbianer Juan Benitez, der in seiner Premierensaison alle seine sechs Einzel und Doppel im UTC-Dress gewann. Am Samstag ließ er dem polnischen Spitzenspieler Maciej Rajski in zwei Sätzen keine Chance und holte an der Seite von Philip Bachmair auch den Punkt im Doppel. Ebenfalls zwei Punkte steuerte Simon Traxler bei, der in einem hochklassigen Match David Tomic im Matchtiebreak des dritten Satzes niederrang und gemeinsam David Pichler das Doppel in zwei Sätzen gewann. Insgesamt konnten die Steyrer den 2:4-Rückstand nach den Einzeln aber nicht mehr aufholen, da das dritte Doppel, Yanick Schneider/Juraj Masar in zwei Sätzen unterlag. David Pichler, Philip Bachmair, Juraj Masar und Yanick Schneider hatten zuvor ihre Einzel in zwei Sätzen verloren.

„Es war diese Saison eine wahre Achterbahnfahrt für unsere Mannschaft“, resümierte Teammanager Stefan Minichberger. Mit einem hohen Sieg in Waidhofen, einem Punktgewinn gegen Titelkandidat Mauthausen und dem überraschenden Heimsieg gegen den WAC lagen die UTC-Cracks vor dem letzten Gruppenspiel sogar auf Final4-Kurs, ehe eine hauchdünne 4:5-Niederlage in Schwaz doch noch den Weg ins Untere PlayOff bescherte. „Da auch Schwaz den Weg nach unten antreten musste und wir die Niederlage quasi mitnahmen, waren wir sogleich in akuter Abstiegsgefahr“, sagt Minichberger, dessen Mannschaft sich aber gleich in der ersten Runde mit einem hauchdünnen 5:4- Heimsieg gegen den Dornbirn der Abstiegssorgen entledigte. Neben den Vorarlbergern muss auch das sieg- und punktlose Waidhofen den Weg in die 2. Bundesliga antreten.