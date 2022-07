Sport

Sibiu Cycling Tour: Loderer fährt auf der ersten Etappe zu Rang 13

STEYR Parallel zur Austragung der Tour de France wurde heute die erste Etappe der Sibiu Cycling Tour (UCI 2.1) ausgefahren. Mit 206,9 Kilometer die längste Etappe der diesjährigen Auflage. Die Teilnahme von sechs World-Tour Teams sorgt für ein sehr hohes Level ...

Timon Loderer sprintete im Finale zu Rang 13, Rapp und Kepplinger sind im Gesamtklassement auf Schlagdistanz.



Nach etwa 20 Kilometern konnte sich eine fünfköpfige Spitzengruppe rund um Manuel Bosch lösen. Heftige Regenschauer im ersten Drittel des Rennens sorgten für einige Defekte. Leider schlug der Defektteufel auch bei Bosch zu und so verlor er den Anschluss an die Spitzengruppe. Das Feld teilte sich in mehrere kleinere Gruppen. Einige konnten den Anschluss wieder herstellen, doch viele verloren schon jetzt wertvolle Zeit im Gesamtklassement.



Im Finale kam es zu einem Sprint von rund 50 Mann. Dabei konnte Timon Loderer mit Rang 13 ein starkes Ergebnis einfahren, obwohl er im Ziel mit einem Veilchen am Gesicht den Teambus erreichte. Im Kampf um die Positionen flog ihm in einer Gravelpassage ein Stein ins Gesicht. Michael Konczer fuhr auf Rang 21 und ist damit ebenfalls mitten unter den World-Tour Profis zu finden.



„Es war keine leichte Etappe für uns. Die Ausreißer hatten einen Maximalvorsprung von 6 Minuten, also waren wir gezwungen nochmal Akzente zu setzen. Vor allem die letzten Kilometer wurden sehr hart ausgefahren. Viele Fahrer verloren den Anschluss. Wir als Team Hrinkow waren gut positioniert und konnte allesamt die Etappe in den vorderen Rängen abschließen“, so Matej Mugerli.



Dieser blickt bereits nach vorne. Den am morgigen Montag steht die Königsetappe auf dem Programm. Von Sibiu geht es über 180 Kilometer nach Balea Lac wo ein 22,5 Kilometer langer Schlussanstieg wartet. Im Schnitt muss eine Steigung von 6,1% überwunden werden.