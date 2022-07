Sport

Neuer Stadion­name: SKV spielt künftig in der LIWEST Arena

STEYR. Der SK BMD Vorwärts Steyr trägt seine Heimspiele auch in Zukunft im altehrwürdigen Stadion an der Volksstraße aus. Ab sofort wird das Stadion nun den Namen LIWEST Arena tragen. Nach jahrelanger Treue als Sponsor geht LIWEST mit dieser Ausweitung den nächsten Schritt ...

LIWEST Kabelmedien GmbH hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem digitalen Technologieunternehmen mit einer breiten Angebotspalette in den Bereichen Fernsehen, Internet, Festnetz sowie Mobil-Telefonie entwickelt und versorgt 142.000 Kunden in Oberösterreich und dem westlichen Niederösterreich. „Dass LIWEST nun das Sponsoring intensiviert, ist für uns eine Bestätigung, dass wir vieles richtig machen“, so SKV Vize-Präsident Michael Obermair. „LIWEST nimmt die Chance wahr, gemeinsam mit uns an der Volksstraße etwas tolles auf die Beine zu stellen.“

„Wir freuen uns auf die intensivere Zusammenarbeit mit dem Steyrer Traditionsclub und auf viele spannende Heimspiele in der LIWEST Arena“, meint DI Dr. Stefan Gintenreiter, MBA, Geschäftsführer von LIWEST. „Die Stadt Steyr wird zukünftig ein Schwerpunkt der Aktivitäten unseres Unternehmens sein. Zuletzt haben wir den neuen Shop im Einkaufzentrum Hey! Steyr eröffnet.“

"Wir freuen uns darauf auch beim ersten Heimspiel der Saison am Freitag, 22. Juli 2022 um18:10 Uhr gegen den SK Rapid Wien II in der LIWEST Arena zu begrüßen."

Bildquelle: www.vorwaerts-steyr.at