Sport

Neu­zugang bei Hrinkow Ad­varics Cycle­ang zeigt mit Rang 5 auf

STEYR/NÖ. Im Zuge der 50. Erlauftaler Radsporttagen wurde mit dem „Grand Prix Sportland NÖ“ die vierte Station der ÖRV Radliga abgehalten. Dabei feierte ein Neuankömmling Premiere im Trikot von Hrinkow Advarics Cycleang. Der 23-jährige Ziga Horvat wechselte vor wenigen Tagen zum Steyrer Conti-Team und zeigte mit Rang fünf auf ...

Noch immer geschwächt von der Sibiu Cycling Tour ging Hrinkow Advarics Cycleang mit einem dezimierten Kader in das vierte Rennen der road cycling league Austria. Timon Loderer, Rainer Kepplinger, Jonas Rapp und Jaka Primozic kämpfen mit einem hartnäckigen Virus, der einen Rennbetrieb der genannten Personen noch nicht zuließ. Dennoch schlug sich der verbliebene Kader hervorragend in Anbetracht der Schwere des Rennens. Bei hochsommerlichen Temperaturen setzte sich in der zweiten von sieben Runden eine 13-köpfige Spitzengruppe ab. Als das Feld abstellte war schnell klar, dass der Tagessieger aus dieser Fluchtgruppe stammen wird in der auch Manuel Bosch und Ziga Horvat vertreten waren.

Im Finale war es Lukas Meiler (Team Vorarlberg) der die besten Beine hatte und einen Solo-Sieg einfahren konnte. Zweiter wurde Moran Vermeulen (Felbermayr Simplon) vor Colin Stüssi (ebenfalls Team Vorarlberg). Lediglich 31 Fahrer konnten das schwere Eintagesrennen beenden. Ziga Horvat fuhr auf Rang fünf, Manuel Bosch auf Rang sieben.

Neu im Team Hrinkow Advarics Cycleang – Ziga Horvat

Hrinkow Advarics Cycleang hat Verstärkung bekommen. Ziga Horvat wechselte vom slowenischen Team Adria Mobil, wo er seit 2017 unter Vertrag stand, zum Continental-Team nach Steyr. Der 23-jährige aus Dankovci ist groß gewachsen, gilt als starker Allrounder, und soll bei schnellen Ankünften für Ergebnisse sorgen. Das sich Ziga Horvat in schnellen Finalen wohl fühlt bewies er mehrmals als Helfer von Marko Kump, welcher im Spätsommer seiner Karriere bei Adria Mobil hervorragende Ergebnisse einfahren konnte. Die Erlauftaler Radsporttage waren seine ersten Renneinsätze. „Ich möchte mich schnell ins Team integrieren und meinen Beitrag leisten. Die Strukturen sind herausragend und ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft bringt“, so der Slowene.

Rainer Kepplinger ist im Gesamtklassement weiterhin auf Rang zwei. Im Kampf um die Teamwertung liegt Hrinkow Advarics ebenfalls auf Rang zwei.