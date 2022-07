Sport

SK BMD Vor­wärts Steyr scheitert beim Auf­takt in Pflicht­spiel­saison

STEYR/WELS. Der SK BMD Vorwärts Steyr verpatzte den Auftakt in die Pflichtspielsaison 2022/23. In der ersten Runde des Uniqa-ÖFB-Cups verlor der Zweitligist beim Regionalliga-Klub Hertha Wels mit 0:1. Die Heimischen versteckten sich nicht und so kam es von Beginn an zu einem offenen Schlagabtausch ...

Dabei hatte der SKV die erste große Chance, nach Pass von Silvio Apollonio zog Ogi Sivrikaya von der rechten Seite aufs Tor und setzte den Schuss links am Pfosten vorbei. Kurz darauf jubelten die Welser, die sich nach einem Fehler in der Steyrer Defensive durchkombinierten, Stadlmann schloss letztlich zum 1:0 ab (15.). Vorwärts versuchte sofort zurückzuschlagen, ein Kopfball von Alem Pasic ging an die Latte (17.). Ab Minute 31 mussten die Hausherren mit neun Feldspielern auskommen, Zümrüt sah nur eine Minute nach der gelben Karte nach einem Foul Gelb-Rot. Vorwärts konnte aus der numerischen Überlegenheit vor der Pause aber kein Kapital schlagen, so ging es mit einem Rückstand in die Kabine.

Chancen nicht verwertet

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit tat sich die Madlener-Elf zunächst schwer, kam dann aber doch zu etlichen Drangphasen. Ein Sivrikaya-Schuss fiel zu zentral aus (57.), ein Versuch von Engin Ketan wurde zur Ecke abgewehrt (61.). Diesen Corner zirkelte Tolga Günes genau zu Dragan Marceta, dessen prächtiger Volley-Schuss an die Latte knallte. In der letzten halben Stunden verteidigten die Welser tief, Vorwärts lief zwar unermüdlich an, konnte aber nur noch selten gefährlich werden. So endete das Match nach acht Minuten Nachspielzeit mit einem knappen Erfolg der Heimelf.

"Die Chancen waren vorhanden, leider haben wir sie nicht genützt. Wenn man hinten ein Geschenk verteilt und vorne nicht trifft, reicht es eben nicht", so Trainer Daniel Madlener.

WSC Hertha – SK BMD Vorwärts Steyr 1:0 (1:0)

Hertha (4-2-3-1): Duna; Gasperlmair (78. Huber), Norenkov, Galiano, Awuni; Mislov, Cirkic (46. Kukic); Zümrüt, Stadlmann (88. Latifi), Ried (78. Mayr); Hodzic (46. Oberwinkler). Ersatz: Hasanovic; Shkodra. Trainer: Emin Sulimani.

Vorwärts (4-3-3): Eres; Apollonio (46. Ketan), Lageder, Prada, Dombaxi; Zdichynec (46. Marceta), Bitsche, Pasic; Sivrikaya (76. Cirkovic), Pellegrini (81. Maric), Günes (90. Dzinic). Ersatz: Hüttner; Lidan. Trainer: Daniel Madlener.

Tor: 1:0 (15.) Stadlmann.

Gelbe Karten: Cirkic (30. Unsportlichkeit), Zümrüt (30. Unsportlichkeit), Mislov (76. Kritik), Duna (82. Unsportlichkeit), Mayr (96. Unsportlichkeit); Pasic (30. Unsportlichkeit), Zdichynec (34. Foul), Dombaxi (93. Kritik).

Gelb-Rot: Zümrüt (31. Foul).

Sonntag, 17. Juli 2022; Hogo-Arena, 700 Zuschauer

SR Philip Gadler; Daniel Trampusch, Jakob Bögner

Bildquelle: www.vorwaerts-steyr.at