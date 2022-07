Sport

Erfolg­reiches Vor­bereitungs­spiel der SPG Steyr Mädchen nach Sommer­pause

STEYR/VORCHDORF. Im ersten Vorbereitungsspiel nach der Sommerpause am Sonntag, 17. Juli besiegten die Mädchen vom SPG Steyr die Vorchdorfer Mannschaft aus der Frauenklasse SW deutlich mit 0:25 (0:10). Der ganze verfügbare Kader kam zum Einsatz ...

Die nächsten Vorbereitungsspiele finden am 31. Juli (17 Uhr, Auswärts) gegen Union Mondsee, am 5. August (18:30, ATSV Platz) gegen BW Kleinmünchen sowie am 13. August (18 Uhr, ATSV Platz) gegen den SV Rottenmann statt.

Fotos: Tom Mayr