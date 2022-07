Sport

Platz 6 für Jan Gaberc bei den Ö-Jugend(staats)meister­schaften im Tria­thlon

WALLSEE/STEYR. Beim bestbesetzten Rennen im österreichischen Triathlon - Sport in Wallsee, konnte Jan Gaberc vom Tri Team Kaiser den sehr guten 6. Gesamtrang in der österreichischen Jugend erkämpfen ...

Nach solider Schwimmleistung über 500m und einigen Problemen in der Wechselzone mit seiner Aufbewahrungsbox, konnte Jan die Lücke am Rad über die 13km lange Radstrecke wieder schließen. Auf der abschließenden 3,3km langen Laufstrecke kam der junge Sportler immer besser in „Fahrt“ und finishte auf den 6. Rang der absolut besten österreichischen jugendlichen Triathleten.