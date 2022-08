Sport

Dart für den guten Zw­eck: E-Dart-Turnier als Bene­fiz-Veranstaltung

STEYR. Dart-Enthusiasten aufgepasst: Nach zwei Jahren Corona Pause heißt es wieder „Charity Play For“ - diesmal für die Steyrdorfschule. Am Samstag, 20. August, 10 Uhr, startet der Verein Charity Play For das fünfte offene E-Dart-Turnier als Benefiz-Veranstaltung Zugunsten der Steyrdorfschule im Feuerwehrhaus Münichholz in Steyr ...

Die Startgelder und alle Spenden sowie der Erlös aus Essen und Trinken und der Tombola kommen 100% direkt der Schule zugute. Gespielt werden die Disziplinen: Open Out und Masterout und Doppelbewerb. Auch Nicht-Profi Darter sind herzlich eingeladen.

Programm:

11 Uhr: Beginn der Benefiz-Veranstaltung mit Frühschoppen

12 Uhr: Schweinsbraten, Würstel und Kesslgulasch, am Abend: Pizza und diverse Kleinigkeiten

18 Uhr: Große Tombola mit einem Dartautomat als Hauptpreis

Foto: Peter Röck