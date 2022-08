Sport

Florenz Knauer siegt beim City-Kriterium

STEYR. Ein Radsportspektakel der Sonderklasse bot die 24. Auflage des nt. ASVÖ Hrinkow City-Kriterium, powered by Raiffeisen. Zahlreiche Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer suchten die Herausforderung am Mountainbike. Erstmals lieferte sich die Straßen-Elite packende Rad-an-Rad Duelle durch die Altstadt ...

Florenz Knauer (Team 54x11) siegte beim neu geschaffenen Kriteriums-Modus, Marvin Hammerschmid (Hrinkow Advarics Cycleang) wird Landesmeister.

Viele begeisterte Zuschauer feierten ein Radsportfest im Altstadtkern von Steyr. Lautstark feuerten sie die Radstars von morgen an und fieberten dem Highlight der Straßen-Elite entgegen. Diese zeigten sich von der Atmosphäre in Steyr begeistert: „Es war eine richtig coole Premiere mit wirklich vielen Zuschauern an der Strecke. Der Kurs war schwer. Nicht so sehr wegen der Topografie, aber technisch sehr anspruchsvoll. Eine gelungene Veranstaltung“, zeigt sich Landesmeister Marvin Hammerschmid begeistert.

Grand Prix Feeling kam auf, als die Elite mit Tempo 60 durch die Altstadt brauste. Wie „Monte Carlo“ meinten einige begeisterte Zuseher am Streckenrand. Dieses Flair versuchte man auch in die Wohnzimmer der Radsportfans zu übertragen. Acht Kameras entlang der Strecke fingen Rad-an-Rad Duelle und intensive Positionskämpfe ein. Die Kursführung bot den Zuschauern ein spektakuläres Rennen, indem der Deutsche Kriterium-Spezialist Florenz Knauer siegte. Er gewann den Sprint vor Ziga Horvat und Marvin Hammerschmid (beide Hrinkow Advarics Cycleang). Auf den Plätzen vier und fünf landeten Linus Stari (Team Vorarlberg) und Fabian Danner (54x11).

„Die Elite bot ein wirklich tolles Rennen, doch die größte Bühne gehört dem Nachwuchs. Wir haben uns bemüht allen einen unvergesslichen Tag zu gestalten und das ist uns auch gelungen“, so Veranstalter Alexander Hrinkow zufrieden.