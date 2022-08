Sport

Steyr­er-Damen holen Sieg im ersten Meister­schafts­spiel

OTTENSHEIM/STEYR. 90 Minuten Dauerregen am Samstag, 20. August beim Spiel der SG Steyr Damen gegen den TSV Ottensheim verlangten beiden Mannschaften alles ab. So kam nicht das Spiel zustande, das man sich vor allem aus Sicht der SG Steyr erwartet hatte. Trotzdem kam die Mannschaft in der ersten Spielhälfte zu einigen guten Möglichkeiten, die aber allesamt vergeben wurden ...

Ottensheim war bemüht, geschickt zu verteidigen und setzte einige Nadelstiche, die aber nichts einbrachten. Der Halbzeitstand lautete 0:0. In Minute 51 erlöste Katharina Strauchs mit dem 1:0 die Mannschaft aus Steyr. Das 2:0 gelang Carina Bühringer nach einem Eckball in Minute 63.

Einige Distanzschüsse der Ottensheimer Damen waren für Torfrau Aichmayr kein Problem. Die Damen aus Steyr hatten noch einige Möglichkeiten, konnten diese aber nicht nützen und somit war der Endstand von 2:0 aus Sicht der SG Steyr gegeben. Drei Punkte konnten also mit nach Hause genommen werden.

Nächstes Meisterschaftsspiel:

Sonntag 28. August um 17 Uhr gegen Union Nebelberg

Spielort: Wolfern

Foto: Tom Mayr