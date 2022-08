Sport

ASKÖ Karate Steyr: Erfolg­reiche Prüf­ungen zum Braun- und Schwarz­gurt

STEYR/FÜRSTENFELD. Nach monatelangen, harten und anstrengenden Vorbereitungstrainings war es am Sonntag, den 28. August in Fürstenfeld in der Südsteiermark endlich soweit: Vier Karatekas des ASKÖ Karate Steyr nahmen an den KYU und DAN Prüfungen des ÖKB Karate Austria in Fürstenfeld erfolgreich teil ...

Ferdi Yanardag bestand die Prüfung zum 1. KYU (Braungurt). Seine Vereinskollegen Dejvid Omerovic, Adrian Suknjov und Erwin Wagner konnten die Kommissionsmitglieder von Karate Austria mit ihren sauberen Karatetechniken überzeugen und haben sich durch eine tolle Prüfung die Ehre erworben, ab nun einen schwarzen Gurt zu tragen.

Für alle, die Karate lernen wollen - der nächste Karate Kurs des ASKÖ Karate Steyr startet am 21. September 2022. Nähere Auskünfte gibt der Obmann Erich Zeindlhofer unter 0664 4158064 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .