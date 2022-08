Sport

Erster U14-Sommer­cup mit Top-Nach­wuchs­fuß­ball

STEYR. Top-Nachwuchsfußball wurde beim ersten U14-Sommercup powered by Hyla in der Liwest Arena geboten. Den Turniersieg sicherte sich nach einem spannenden Verlauf der FC Blau-Weiß Linz. „Es erfüllt mich mit Stolz, so namhafte Teams dabei gehabt zu haben. Es wurde sensationeller Nachwuchsfußball geboten“, bilanziert Turnierleiter Christian Napokoj ...

In der Vorrundengruppe A trafen die Gastgeber des SK BMD Vorwärts Steyr auf Blau-Weiß Linz und Austria Wien. Nach einem 0:3 zum Auftakt gegen den späteren Turniersieger setzten sich die Jungs des SKV gegen die Veilchen überraschend mit 1:0 durch und hatten damit durchaus gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale. Im letzten Gruppenspiel feierte die Austria ein 5:0-Schützenfest gegen Blau-Weiß, womit alle drei Teams bei drei Punkten hielten. Vorwärts (1:3 Tore) musste ins Spiel um Platz fünf, während die Austria (5:1) und BW Linz (3:5) ins Halbfinale einzogen.

Die Gruppe B wurde überraschend von der SPG St. Ulrich/Garsten gewonnen, die sich sowohl gegen Ried als auch gegen St. Pölten mit 1:0 durch setzte. Den vierten Halbfinalplatz sicherte sich St. Pölten im Elfmeterschießen gegen Ried. Die Innviertler holten sich am Ende Rang fünf, sie schlugen den SK Vorwärts im Platzierungsspiel mit 2:0. In den Halbfinal-Partien setzten sich die Teams aus der Gruppe A durch, BW Linz schlug St. Ulrich/Garsten mit 2:1, die Austria kam via Elfmeterschießen gegen St. Pölten weiter.

Das dritte Elfmeterschießen des Tages gab es im Spiel um Platz drei, St. Ulrich/Garsten hatte nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit gegen St. Pölten das bessere Ende für sich. Im großen Endspiel gelang BW Linz die Revanche für die empfindliche Niederlage in der Gruppenhase, sie schlugen die Wiener Austria mit 1:0 und waren somit der erste Sieger beim U14 Sommercup in Steyr.

Ergebnisse

Gruppe A: BW Linz – Vorwärts 3:0 | Vorwärts – Austria 1:0 | Austria – BW Linz 5:0

Gruppe B: St. Ulrich/Garsten – Ried 1:0 | St. Pölten – St. Ulrich/Garsten 0:1 | Ried – St. Pölten 1:1

Halbfinale: Austria – St. Pölten 0:0 | St. Ulrich/Garsten – BW Linz 1:2

Um Platz 5: Vorwärts – Ried 0:2

Um Platz 3: St. Pölten – St. Ulrich/Garsten 2:2

Finale: Austria – BW Linz 0:1

Fotogalerie