Rang 2 für Eich­inger in der Gesamt­wert­ung des City Hill Climb

SALZBURG. Mit einer starken Zeit von 3 Minuten und 9 Sekunden fuhr Daniel Eichinger beim zweiten City Hill Climb in Salzburg auf Rang drei. Hilfe erhielt der Hrinkow Advarics Profi dabei von Teamkollege Raphael Hammerschmid, der Eichinger bis ins Finale begleitete und letztlich auf Rang sechs fuhr ...

„Leider hatte ich in den Vorläufen ein schlechtes Los und musste von Beginn an Kräfte lassen. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Wenn die Veranstalter noch fairere Vorläufe schaffen, hat die Veranstaltung wirklich Potential in Österreich“, meinte Daniel Eichinger.

Für die vielen Zuschauer war es ein absolutes Spektakel. Vor allem die Elite lieferte beim bis zu 32 Prozent steilen Teilstück eine Show der Extraklasse. Durch die leichte Nässe hatten die Fahrer mehr Grip und begeisterten die Fans in der Mozartstadt. Nachdem Eichinger schon im Juli in Graz auf Rang zwei fuhr, bedeutet dies auch in der Gesamtwertung den zweiten Rang.