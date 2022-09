Sport

Vorwärts verliert 0:3 in Favoriten

STEYR/WIEN. Der SK BMD Vorwärts Steyr musste sich in der achten Runde der Admiral 2. Liga bei den Young Violets in Wien klar mit 0:3 geschlagen geben. Die Madlener-Elf agierte mit der selben Startelf wie vor einer Woche gegen die Admira ...

und hatte gleich in der 6. Minute eine Großchance auf den Führungstreffer. Kevin Sostarits hatte bei einem Lattenpendler Pech. Auf der anderen Seite gingen die Young Violets mit der ersten Möglichkeit in Führung, Drame verwertete eine Hereingabe von Polster zum 1:0 (18.). Danach plätscherte die Partie ohne Höhepunkte dahin, ehe die Rot-Weißen vor kurz vor der Pause wieder Akzente setzen konnten. Conde wehrte zunächst einen Schuss von Alberto Prada zur Ecke ab, beim anschließenden Eckball war der Wiener Goalie auch bei einem Kopfball von Alem Pasic zur Stelle.

Elfmeter sorgt für Vorentscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte in Wien-Favoriten starker Regen ein. In der 56. Minute entschied Schiedsrichter Fluch nach einem Tackling von Dragan Marceta gegen Pecar auf Elfmeter. Noch vor der Ausführung nahm unser Team einen Dreifach-Tausch vor, den Penalty verwandelte dann Vucic sicher zum 2:0 und sorgte für die Vorentscheidung (59.). Vorwärts musste nun in der Offensive mehr Risiko nehmen und wurde anfällig für Konter. Einen davon verwertete Drame zum 3:0 (70.). Die Gäste waren vor dem Tor diesmal glücklos, Joel Dombaxi setzte den Ball nach Vorarbeit von Tobias Pellegrini neben das Tor (78.). Außerdem liefen die Vorwärts-Kicker mehrmals ins Abseits und brachten sich damit um gute Möglichkeiten. In den Schlussminuten verhinderte Florian Eres mit zwei Paraden gegen Dizdarevic noch eine höhere Niederlage.

Daniel Madlener: „Es hat einige Situationen gegeben, mit denen das Spiel in eine andere Richtung hätte gehen können. Trotzdem hat uns heute von der Leistung einiges gegenüber den Heimspielen gefehlt. Wir bringen auswärts leider nicht die Energie auf den Platz, wie wir das zu Hause machen.“

Young Violets Austria Wien – SK BMD Vorwärts Steyr 3:0 (1:0)

Young Violets (4-3-3): Conde; Pazourek (66. Ivkic), Kopp, Meisl, Polster; Mester, Hahn, Fischerauer (76. Safin); Drame (76. Au Yeong), Vucic (78. Pross), Pecar (76. Dizdarevic). Ersatz: Überbacher; Schmelzer. Trainer: Harald Suchard.

Vorwärts (3-4-3): Eres; Wiesinger (58. Bitsche), Marceta, Bumberger; Lageder, Pasic, Prada (73. Zdichynec), Dombaxi; Sivrikaya (58. Filip), Sostarits (58. Pellegrini), Günes (80. Cirkovic). Ersatz: Hüttner; Ezeala. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (18.) Drame, 2:0 (59./Elfmeter) Vucic, 3:0 (70.) Drame.

Gelbe Karten: Fischerauer (69. Unsportlichkeit); Prada (48. Foul), Bumberger (56. Kritik).

Freitag, 9. September 2022; Generali Arena, 300 Zuschauer

SR Oliver Fluch; Alexander Borucki, Habip Tekeli