Sport

Harte Gang­art bei 2:0 Sieg der Steyr­er Fuß­ball Damen

WOLFERN/STEYR. In einer von Seiten der Gäste überaus hart geführten Begegnung tat sich die SG STEYR am Sonntag, 11. September schwer, ihr gewohntes Spiel aufzuziehen. Steyr musste einige Spielerinnen verletzungsbedingt vorgeben und kam trotzdem in Minute 8 zur 1:0 Führung durch Nicole Dengg ...

Kurz vor der Halbzeit musste Lara Wolfinger mit einer Platzwunde das Feld verlassen. Torfrau Jana Aichmayr hielt bei einigen Möglichkeiten der Gäste sicher und so ging es mit 1:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit gelang dann Katharina Strauchs das 2:0 nach Vorarbeit von Anja Söllner. Die Gäste vergaben kurz vor Spielende eine Top Chance zum Anschlusstreffer und so blieb es beim 2:0 Sieg für die SG STEYR.

Nächster Spieltermin ist am Sonntag, 18. September 2022 gegen Krenglbach um 18 Uhr. Spielort: BMD Vorwärts Steyr Stadion/Liwest Arena.

Fotogalerie