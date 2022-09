Sport

Top Leistung­en beim 15. Stadt­gut Steyr Ultra­lauf Event

STEYR. Das 15. Stadtgut Steyr Ultralauf Event war trotz Wind und Regen sowohl sportlich als auch gesellschaftlich ein voller Erfolg. Fast 300 Teilnehmer trotzten in den verschiedenen Bewerben den widrigen Wetterumständen und erzielten Top Leistungen ...

Herausragend waren vor allem die beiden 6h-Lauf Sieger Robert Weihs (ULT Heustadlwasser) mit 79,5km und Ilse Fritz vom Veranstalter ASKÖ Laufwunder Steyr mit 64,5km. Robert Weihs stellte mit seinen 79,5km trotz starken Winds die drittbeste Leistung in Steyr auf. Der Favorit und österreichische Rekordhalter Rainer Predl legte zu Beginn das Tempo vor, doch schon nach 1h 30min. wendete sich das Blatt und Robert Weihs übernahm die Führung, welche er bis zum Zielsignal nach 6h nicht mehr abgab. Am Ende lag Weihs fast 2 Kilometer vor dem Zweitplatzierten Bernd Kriechmair vom „freedyn.at Racing Team“.

Auf dem dritten Rang klassierte sich sensationell Christian Pfatschbacher vom Trail Club Steyr mit 74,6km. Mit dieser Kilometerleistung hätte man in Steyr auch schon gewonnen. Dies unterstreicht die tollen Leistungen in diesem Jahr umso mehr. Top Favorit Rainer Predl musste sich am Ende mit Platz 5 begnügen. Er spürte nach seiner Aufgabe beim 6 Tage Lauf (nach 230km) eine Woche zuvor seine Beine doch noch zu sehr.

Bei den Damen sorgte die 60-jährige Ilse Fritz (ASKÖ Laufwunder Steyr) mit 64,55km für die beste Damenleistung seit 2016. Sie gewann hauchdünn (440m) vor Johanna Simmer (LRC Almtal) und Theresa Urbanek (Ultra Turtles PSV Leoben).

Den 3h Lauf gewann der für LG Kirchdorf startende Alexander Weiß mit sehr guten 43,78km. Ebenfalls noch über der 40km Marke war der Zweitplatzierte Jochen Kronsteiner vom LAC Amateure Steyr mit 41,04km. Der Dritte Platz ging an Benedikt Singer (39,67km). Den Damensieg über 3h holte sich souverän Claudia Heiml vom LAC Amateure Steyr mit 36,93km, vor Martina Staufer (34,2km) und Zsuzsanna Zelenka (26km).

Der erste Sieger auf der neuen Stadtgutmeile kam mit Michael Bamberger vom ASKÖ Laufwunder Steyr. Er legte mit 4min. 58 sec. eine erste Richtmarke für die kommenden Jahre hin.

Erstmals seit drei Jahren stand heuer der Kids Run wieder am Programm. Es waren mehr als 50 Kinder und Schüler mit dabei. Die schnellsten dabei waren: Anton Thad Huber (1 Meile in 5:min. 29sec.), Peter Knöbl (640m in 2min. 13sec.) und Anna Fimberger (320m in 1min. 15sec.).

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die insgesamt 33 Staffelteams, die heuer mit dabei waren. Über 150 Sportler nahmen die 3h oder 6h gemeinsam mit Freunden, Arbeitskollegen, Sport- und Schulkameraden teil. Hervorzuheben hierbei die HAK Steyr mit gleich acht Staffelteams. Die sportlichste Staffel war das 4er Team von Limodor Running mit 93km.

"Insgesamt waren am diesen Lauftag über 500 Besucher im Stadtgut Steyr. Ein toller Erfolg für die Veranstalter vom ASKÖ Laufwunder Steyr! Viele tolle Bilder auf der Homepage: Bildergalerie 2022: - Stadtgut Steyr Ultralauf Event (6h-steyr.at)"