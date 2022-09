Sport

Offenen Schlag­abtausch bei 4:3 Sieg der Steyrer Damen

STEYR/DIETACH. Im Schlagerspiel der fünften Runde empfing die SG Steyr am Sonntag, 18. September Bundesliga Absteiger Krenglbach zum fälligen Punktespiel. Wetterbedingt musste die Begegnung vom Vorwärts Stadion nach Dietach verlegt werden. Auf dem Kunstrasen Platz fanden sich die Gäste vorerst besser zurecht ...

und hatten die ersten Tormöglichkeiten. Torfrau Greinöcker hielt aber vorerst den Kasten rein.

Ab Min. 30 kamen die Damen aus Steyr besser ins Spiel und auch zu Chancen. Dann der Doppelschlag der Heim Mannschaft in Min. 34 Kopfball von Aichmayr Jana zum 1:0 nach einem Eckball und nur eine Min. später erhöhte Strauchs Katharina auf 2:0. Aber Krenglbach gab in Min. 40 die Antwort mit dem 1 :2 durch die schwer zu halten de Stürmern Lack er Sarah. Halbzeit Stand 2:1.

Nach Wiederbeginn sahen die zahlreichen Fans beider Lager einen offenen Schlagabtausch in einer kampfbetonten Begegnung. Abermals Lackner erzielte in Min. 50 das 2:2. Großer Jubel der Fans aus Steyr als Peterwagner Viktoria in Min. 63 zum 3:2 eindrückte. Torfrau Greinöcker drehte in Min. 72 einen scharf geschossenen Freistoß über die Querlatte, aber auch sie konnte das 3:3 abermals durch Lackner in Min. 79 nicht verhindern.

Das Spiel wogte jetzt hin und her bis dann Aichmayr Jana nach einem Freistoß von Dengg Nicole zur Stelle war und auf 4:3 stellte. Nach der gelb. roten Karte für Kapitänin Angerer Sarah wurde es noch zu einer Zitterpartie und Torfrau Greinöcker hatte alle Hände voll zu tun, um den Sieg nach Hause zu bringen. Jubel dann nach Schlusspfiff im Steyrer Lager die ein tolles abwechslungsreiches Fußballspiel sahen.

Nächstes MS Spiel 6. Runde Sonntag 25.9. auswärts beim LASK um 14 :30