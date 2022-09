Sport

SG Steyr Mäd­chen siegen gegen Schwan­en­stadt mit 8:0

WOLFERN/STEYR. Im sechsten Spiel der MHL-Liga konnten die SG Steyr Mädchen gegen Verfolger Schwanenstadt am Freitag, 16. September den nächsten Sieg einfahren. Die SG begann stark und in Min. 2 gelang Elena Mayr bereits das 1:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Nina Fürst auf 2:0 ...

Die Gästetorfrau machte in der Folge einige Möglichkeiten der SG Steyr zunichte aber in Min 11 staubt Viktoria Peterwagner zum 3:0 ab. Nachdem Elena Mayr im Strafraum gelegt wurde, verwertet Alisa Srnja den fälligen Elfmeter in Min. 16 zum 4:0. In Min. 25 knallte Peterwagner, nachdem sie im Strafraum gefoult wurde, den Strafstoß an die Querlatte. SG-Torfrau Buchegger agierte bei brenzligen Strafraum Szenen souverän. Doppelschlag der SG Steyr in Min. 39 durch Elena Mayr zum 5:0 und Mona Kronberger zum 6:0.

In der zweiten Halbzeit blieben vorerst einige Möglichkeiten ungenützt, ehe Alisa Srnja in Min. 79 das Ergebnis auf 7:0 in die Höhe schraubte. Viktoria Peterwagner konnte nur eine Min. später den Endstand von 8:0 fixieren.

Kader der SG Steyr 1B: Buchegger M., Schönberger L., Schlader H., Peterwagner V., Bühringer C., Fürst N., Lippke A., Mayr E., Kronberger M., Hirner A., Klauser A., Gerstmayr I., Srnja A.

Nächstes MHL LIGA Spiel: Freitag 7. Oktober 2022 um 18 Uhr in Waldneukirchen

Foto: Tom Mayr