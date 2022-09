Sport

Steyr­er Athlet­en holen Me­daillen aus Finn­land

STEYR/OULU. Die ASKÖ Bundesorganisation nominierte eine Deligation von je zwölf Mädchen und Burschen für die CSIT Meisterschaften von 24. bis 28. August in Finnland/Oulu. Darunter auch zwei Schwimmer des SC Steyr: Julian Mittermayr und Franz Pühringer. Die zwei Steyrer Athleten trugen mit ihren Leistungen zum hervorragenden Medaillenspiegel des österreichischen Teams bei ...

Mit Belgien, Finnland, Niederlande, Iran, Israel, Italien und Österreich nahmen 7 Nationen an dem Bewerb teil. Durch 150-mal Edelmetall (77x Gold, 44x Silber, 29x Bronze) zeichnete sich das Team Austria aus und dominierte den internationalen Wettbewerb.

Sensationelle Medaillenbilanz der Steyrer Schwimmer

Die beiden Athleten des SC Steyr konnten sowohl in den Einzeldisziplinen als auch in der Staffelwertung ihre Topleistungen abrufen und sich zahlreiche Medaillen sichern:

Julian Mittermayer: 4 Gold, 2 Silber, 1 Bronze

Franz Pühringer: 2 Gold, 2 Silber, 1 Bronze

Staffelgold jeweils 4

Das österreichische Betreuer-Team zeigt sich stolz, hocherfreut und resümiert: „Die Veranstaltung war erstklassig organisiert und wir haben uns sehr wohl gefühlt, was man an den erbrachten Leistungen gut sehen kann. Für viele war es die erste CSIT, die noch dazu mitten in der Saisonpause stattgefunden hat – umso mehr zeigen die Ergebnisse, dass die Jungs und Mädels in Topform sind. Insgesamt hatten wir 4 tolle Tage in Finnland, wo der Teamgeist zwischen den Schwimmerinnen und Schwimmern aus den verschiedenen österreichischen Vereinen sofort groß da war. Es ist schön anzusehen, wie die Kids, die sonst gegeneinander antreten, sich hier unterstützen und gemeinsam so großartige Leistungen erbringen.“