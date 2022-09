Sport

Marvin Hammer­schmid gewinnt Int. GP Gössen­dorf

GÖSSENDORF. Der Int. GP Gössendorf musste aufgrund starken Regens auf 60km verkürzt werden. Erneut ein mannschaftlich starkes Ergebnis des Continental Teams Hrinkow Advarics Cycleang ...

Bereits zu Beginn des Rennens löste sich eine Spitzengruppe rund um den Waldinger, die bis zum Finale vom Hauptfeld nicht mehr gestellt werden konnte. Marvin Hammerschmid gewinnt im Sprint der Spitzengruppe vor Fabian Steininger (Felbermayr Simplon Wels) und Emanuel Zangerle (Tirol KTM Cycling). „Marvin fuhr einen richtig intelligenten Sprint, machte die Lücken zu und fuhr so zum Sieg. Stark waren auch Rainer Kepplinger und Raphael Hammerschmid die sich in der letzten Runde vom Hauptfeld lösten und auf Platz fünf und sechs fuhren“, so der sportliche Leiter Andreas Hofer.

Jaka Primozic zeigt bei den Weltmeisterschaften auf

Der für das slowenische Nationalteam fahrende Jaka Primozic zeigte in der Nacht von Samstag (24.09.) auf Sonntag (25.09.) bei den UCI Weltmeisterschaften im australischen Wollogong auf. Er verbrachte den Tag in der Spitzengruppe und leistete auf den 267 Kilometer hervorragende Arbeit für seinen Kapitän Tadej Pogacar. Einmal mehr konnte er sich dabei ins Rampenlicht fahren und sein großes Talent unter Beweis stellen. Zum Weltmeister krönte sich der Belgier Remco Evenepoel.