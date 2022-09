Sport

Cro Race: Horvat in der Spitzen­gruppe, Hammer­schmid bester Öster­reicher

KROATIEN. Tolle Bilder auf Eurosport 1 lieferte Team Hrinkow Advarics auf der zweiten Etappe des Cro Race (UCI 2.1). Ziga Horvat, der zur Mitte der Saison zum Team kam, fuhr ein grandioses Rennen in der sechsköpfigen Spitzengruppe des Tages. Bahrain-Victorious Profi Jonathan Milan siegte erneut im Sprint ...

Die zweite Etappe führte den Tour-Tross von Otocac über 163 Kilometer und 1170 Höhenmeter nach Zadar an die Mittelmeerküste. Unmittelbar nach dem Start löste sich eine sechsköpfige Spitzengruppe rund um Ziga Horvat, die erst 10 Kilometer vor dem Ziel wieder gestellt wurde. Horvat konnte dabei noch den dritten Rang bei der letzten Bergwertung einfahren. Der gestrige Sieger Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) war auch heute wieder der Schnellste und siegte im Massensprint vor Pierre Barbier (B&B Hotels) und Elia Viviani (INEOS Grenadiers). Somit verteidigte der Italiener seine Gesamtführung im technisch anspruchsvollen Finale.

Raphael Hammerschmid beendete die Etappe auf Rang 29 als bester Österreicher und führte damit das Team Hrinkow Advarics an, die allesamt mit dem Hauptfeld ins Ziel kamen. Am 30. September sind erneut schnelle Beine gefragt, ehe es in die Berge geht. Auf der vierten und fünften Etappe wird es zur vorzeitigen Entscheidung im Kampf ums Gesamtklassement kommen.

„Es war nicht leicht heute. Die großen Teams kontrollieren das Rennen und verlassen sich am Ende auf die starken Sprinter. Dennoch haben wir uns gut präsentiert und wollen dies auch weiterhin tun“, fasst Matej Mugerli zusammen.