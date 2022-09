Sport

Schwierige Aus­gangs­lage und Herz­schlag­finale an der drit­ten Etap­pe des Cro Race

KROATIEN. Leider musste der sportliche Leiter Matej Mugerli am Morgen des 29. September bekannt geben, dass drei Fahrer des Team Hrinkow Advarics erkrankt sind und nicht mehr an den Start gehen konnten. Umso höher war die Leistung der verbliebenen Fahrer einzuschätzen, die 20 Kilometer vor dem Ziel zum Angriff übergingen ...

Tour de France Sieger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) siegte und schiebt sich im Gesamtklassement auf Rang zwei vor. Daniel Eichinger und beide Hammerschmid Brüder mussten krankheitsbedingt die siebte Auflage des Cro Race (UCI 2.1) vorzeitig beenden. Die ersten Corona Tests waren negativ, was die sportliche Leitung positiv für das Saisonfinale stimmt. Dennoch traf es das Team schwer, die sich viel vorgenommen hätten.

Rainer Kepplinger attackierte 20 Kilometer vor dem Ziel und konnte sich mit zwei weiteren Kontrahenten absetzen. Die World-Tour Teams setzten alles daran die Attacke zu parieren. Mit Erfolg. Erst in der letzten Abfahrt vor dem Ziel wurde das Trio gestellt. So feierte Jonas Vingegaard einen vielumjubelten Sieg nach 157 Kilometer. „Wir fuhren ein gutes Rennen und hatten sich viel vorgenommen. Drei Fahrer zu verlieren war ein herber Rückschlag. Sie fehlten als wertvolle Helfer im schweren Finale“, so Matej Mugerli. Nun heißt es gut regenerieren, denn heute stehen harte 219 Kilometer auf dem Programm.