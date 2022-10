Sport

Hrinkow-Team mit guter Vorstellung beim Cro Race 2022

STEYR/KROATIEN. Sechs Tage Live-Bilder lieferte Eurosport 1 rund um das Team Hrinkow Advarics bei der diesjährigen Kroatien Rundfahrt. Das Cro Race (UCI 2.1) ging mit einem erneuten Massensprint zu Ende. Elia Viviani (INEOS Grenadiers) siegte vor Matej Mohoric (Bahrain-Visctorious) der damit auch das Gesamtklassement für sich entschied ...

Mit fast 50 km/h Schnitt war auch die letzte Etappe des Cro Race (UC 2.1) wieder extrem schnell. Im Finale entbrannte ein heißer Kampf um das Gesamtklassement, den Matej Mohoric mit einem Vorsprung von einer Sekunde gewann. Das Team Hrinkow finishte im Feld. Auch wenn das Rennen nicht unbedingt nach Wunsch verlief, zieht man positiv Bilanz.

„Es war eine tolle aber harte Erfahrung uns mit den besten World Tour Teams zu messen. Ich bin stolz auf die Mannschaft die sich mehrfach in der Spitzengruppe präsentierte oder die Initiativen im Hauptfeld übernahm. Besonders hervorheben möchte ich auch die Leistung von Ziga. Trotz seines Sturzes biss er auf die Zähne, beendete das größte Rennen der Saison, auch wenn er Schmerzen hatte. Wir haben uns wirklich großartig präsentiert“, so Matej Mugerli.

Es stehen noch drei hochkarätige Rennen am Rennplan von Hrinkow Advarics Cycleang. Am 12. Oktober findet die 85. Austragung des Giro del Veneto (UCI 1.1) statt. Ein traditioneller Herbstklassiker, wo ebenfalls zahlreiche World-Tour Teams am Start stehen werden. Neuland betritt die Mannschaft am 14. Oktober. Dem Team Hrinkow Advarics wird die Ehre zu Teil, an der Austragung des Serenissma Gravel teilzunehmen. Es wartet ein 191 Kilometer langes Rennen, dass zu 80% im Gelände gefahren wird. Daniel Eichinger, Marvin & Raphael Hammerschmid und Timon Loderer stellen sich dieser technischen Herausforderung. Am 16. Oktober folgt mit der Veneto Classic (UCI 1.1) das Saisonfinale für die Mannschaft aus Steyr. Danach gehen die Rennfahrer in ihre wohlverdiente Pause.