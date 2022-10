Sport

Iron Scorps unter­liegen den Au­hof Devils mit 48:58

STEYR. Im ersten Ligaspiel unterliegt der BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr gegen den letztjährigen Finalisten aus Linz 48:58. In der ausgeglichenen ersten Halbzeit (30:30) hat bei Steyr in der Offensive besonders der junge Point Guard Marko Spasić mit vier erfolgreichen Dreierwürfen angeführt ...

Die Iron Scorps haben sich teilweise gegen die Linzer Zonenverteidigung gut durchsetzen und immer freie Würfe herausarbeiten können. Im dritten Viertel haben leider die Hausherren zu viele Eigenfehler und Ballverluste gemacht. Sie konnten auch von gut ausgespielten Positionen nicht punkten und erzielten nur 5 Punkte.

In den letzen 10 Minuten haben die Scorps die Verteidigung umgestellt und mehr Druck gemacht. Die routinierten Linzer haben sich den Sieg aber nicht mehr nehmen lassen. Die Aufgabe wird in der zweiten Runde nicht leichter. Die Scorps werden am nächsten Sonntag beim Titelverteidiger in Enns gastieren.

BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr - BBC Auhof Devils Linz AG 48:58 (15:20, 30:30, 35:48)

Spasic 17, Polat 16, Mlynsky 4, Hilgärtner 4, Filipovic 4, Medinger 2, Hajder 1, Rubio 0, Schmidt 0