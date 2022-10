Sport

SK BMD Vor­wärts Steyr: 0:1 Heim­nieder­lage gegen St. Pölten

STEYR. Nach der Niederlage vergangene Woche gegen Horn, sollte gegen St. Pölten eine neue Serie gestartet werden. Die zuletzt gesperrten Alem Pasic und Nico Wiesinger standen in dieser Partie wieder zur Verfügung, dafür musste Trainer Daniel Madlener dieses Mal auf den rot-gesperrten David Bumberger verzichten ...

Der SKV startete gut und nach drei Minuten der erste Warnschuss durch Tolga Günes. Sein Schuss fiel aber zu zentral aus, kein Problem für Schlussmann Stolz. Nach zehn Minuten war es Oliver Filip der zur nächsten Chance für den SKV kam. In Minute 23. dann ein strammer Schuss aus rund 20 Metern von Sostarits, der Schlussmann Stolz vor einige Probleme stellte. In der 25. Minute brachte dann Din Barlov mit der ersten Torchance die Gäste mit 1:0 in Front. Auch in der Folgezeit kam St. Pölten immer wieder gefährlich vor das Tor des SKV. In der 40. Minute dann die große Ausgleichschance für den SKV. Alem Pasic setzte einen Kopfball Richtung Winkel, doch Schlussmann Stolz rettete ganz stark.

Vorwärts kann die Partie nicht drehen

In der 48. Minute dann wieder ein gefährlicher Abschluss von Barlov, doch Schlussmann Eres kann sich auszeichnen und verhindert das 0:2. In der Folgezeit kämpften dann beide Teams mit offenem Visier. Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten. In der Schlussviertelstunde warf unsere Mannschaft dann alles nach vorne, was den Gästen dann immer wieder Räume für schnelle Konter ermöglichte. SKV-Schlussmann Eres konnte sich mehrmals auszeichnen. Schlussendlich blieb es bei einer schmerzhaften 0:1 Heimniederlage.

Daniel Madlener: „Wir hatten heute genug Möglichkeiten ein Tor zu erzielen, haben diese leider nicht genutzt und so ist diese Niederlage zu Stande gekommen. Wir haben bis zum Schluss gefightet, allerdings auch einige Konterchancen zugelassen. Daran müssen wir arbeiten um dies zu verbessern, dann werden wir auch wieder in die richtige Spur kommen. Gegen BW Linz wollen wir mit Mut und Herz auftreten, um zu zeigen was wir wirklich zu leisten im Stande sind. Es wird sicher ein sehr intensives Spiel, bei dem es gilt alles hineinzulegen."

SK BMD Vorwärts Steyr – SKN St. Pölten 0:1 (0:1)

Vorwärts (4-3-3): Eres; Maric (46. Marceta), Prada, Wiesinger, Dombaxi; Sostarits (89. Ketan), Zdichynec (89. Dzinic), Pasic; Filip (46. Bitsche), Günes, Sivrikaya (72. Pellegrini). Ersatz: Hüttner, Cirkovic. Trainer: Daniel Madlener

St. Pölten (4-1-3-2): Stolz; Keiblinger, Ramsebner, Riegler, Salomon; Conte; Monzialo (78. Wisak), Barlov (85. Scharner), Morou (90. Messerer); Montnor (46. Llanez jr.), Hartwig (46. Silue). Ersatz: Turner, Alexiev. Trainer: Stephan Helm

Torfolge: 0:1 (25.) Barlov

Gelbe Karten: Maric (22. Foul), Prada (70. Foul) Wiesinger (87. Foul); Riegler (54. Foul), Conte (65. Foul)

Freitag, 8. Oktober 2022; Liwest-Arena, 1.100 Zuschauer

SR Florian Jäger; Markus Reichholf, Edin Kudic

Bildquelle: www.vorwaerts-steyr.at