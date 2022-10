STEYR/WIEN. Die Vorzeichen für das Topduell SG Supervolley OÖ / VBC Steyr vs hotVolleys Wien standen für die Oberösterreich nicht optimal. Jakob Grasserbauer muss verletzungsbedingt auf die Bank. Eine Diagnose steht noch aus. Auch Diagonalspieler Julian Zeislberger konnte nicht nach Wien mitfahren ...

Umso gelegner kommt der neue Toptransfer: Srjdan Vracaric läuft in dieser Saison im Dress der Supervolley OÖ / VBC Steyr auf. Der zuletzt in Amstetten spielende Mittelblocker, verstärkt damit ungemein die Blockmauer der Oberösterreicher. Coach Amir machte vor dem Spiel klar, dass dieses Spiel nicht einfach werden würde. Es sollte ein Duell auf Augenhöhe werden.



Während man im ersten Satz die Gegner noch auf Distanz hält, wendet sich im zweiten Satz das Blatt. Bei 15:19 zündet Zuspieler Jan Zaller aber kurz seine xServicerakete. „Die Serie war sehr wichtig. Nicht zuletzt, dass uns der Ausgleich gelang, sondern vor allem das daraus ge- schöpfte Selbstvertrauen, brachte uns am Ende den zweiten Satzgewinn“, so Zaller. Ein Nachlassen kam bei den jungen Wienern aber nicht auf. Der auch angeschlagene Fabian Kriener lieferte im dritten Satz mit 13 Punkten aber eine Glanzleistung ab und fixierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

SG Supervolley OÖ / VBC Steyr vs hotVolleys Wien 3:0 (25:22 | 25:22 | 25:19) Kriener 25 | Ranneth 9 | Hirschinger 7

Nächstes Spiel:

Samstag 15.10.22

SG Supervolley / VBC Steyr vs Steelvolleys Linz Steg Spielbeginn: 19:00

Sporthalle Enns