Sport

Viel Erfahrung für Team Hrinkow beim Giro del Veneto

STEYR. Das hochkarätige Rennprogramm von Hrinkow Advarics Cycleang wurde heute mit dem Giro del Veneto (UCI 1.1) fortgesetzt. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) siegte im Sprint einer vierköpfigen Gruppe. Die Übertragung war live auf Eurosport 1 zu sehen ...

Auch heuer war Team Hrinkow Advarics wieder Teil des Aufgebots bei der 85. Austragung des Giro del Veneto (UCI 1.1). Der Eintages-Herbstklassiker in Italien führte das Teilnehmerfeld von Padova über 160 Kilometer und 1530 Höhenmeter nach Vicenza. Mit Team Alpecin-Deceuninck, Trek-Segafredo, Team Astana, UAE Team Emirates, Lotto Soudal, Cofidis, Israel Premier Tech, Team BikeExchange und zahlreichen weiteren Topmannschaften der Welt-Elite war das Starterfeld eines der hochkarätigsten der letzten Jahre. Team Hrinkow Advarics ist eines der wenigen Conti-Teams die dabei am Start stehen durften.

Der Italiener Matteo Trentin siegte im Sprint einer vierköpfigen Spitzengruppe souverän. Rainer Kepplinger kam mit einem Rückstand von 1:18 Minuten ins Ziel und findet immer mehr gefallen an den hochkarätigen Rennen. „Von der Topografie her war das Rennen nicht allzu schwer, aber am Ende wurde es richtig hart. Leider hatte Jaka technische Probleme und fiel zurück. Rainer musste an der Spitze alleine zurecht kommen, in welcher sich später die Sieger absetzten“, so der sportliche Leiter Matej Mugerli.

Kommenden Freitag wird ein Teil der Mannschaft bei der zweiten Austragung des Serenissima Gravel zu sehen sein werden und am Sonntag folgt der krönende Abschluss einer hervorragenden Saison mit der Veneto Classic (UCI 1.1), die ebenso stark besetzt sein wird.