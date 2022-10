Sport

Gelung­ener Ab­schluss der MHL-Saison für die Mä­dchen der SG STEYR 1b

WOLFERN. Auch im letzten Spiel der Saison am Dienstag, 11. Oktober diktiert die SG STEYR 1b das Spielgeschehen gegen Kremsmünster. Nach 15 Minuten stand es bereits 3:0 und bis zur Halbzeit wurde noch ordentlich nachgelegt ...

In der zweiten Spielhälfte wurde nicht mehr so konzentriert und druckvoll agiert, sodass mit dem Halbzeitergebnis (8:0) auch bereits der Endstand gegeben war. Torschützen in diesem Spiel: Mayr Elena 5, Nösslinger Larissa 2, Srnja Alisa 1.

Das Abschlussturnier findet am Sonntag den 23.10. in Taufkirchen an der Trattnach mit Pokalübergabe statt.

Torschützen-Liste der MHL-Saison:

1. Mayr Elena 16

2. Srnja Alisa 12

3. Peterwagner V. 11

Foto: Tom Mayr