SKV: 4:1 Nieder­lage gegen Blau-Weiß Linz

STEYR/LINZ. Das OÖ-Derby der Admiral 2. Liga zwischen Blau-Weiß Linz und dem SK BMD Vorwärts Steyr endete am Samstag mit einem 4:1-Erfolg der Gastgeber. Bei schwierigen Platzverhältnissen hatte der Favorit aus Linz mehr Spielanteile und kam in der 11. Minute zum Führungstreffer ...

Auslöser war ein Fehler im SKV-Spielaufbau, Pirkl spielte scharf zur Mitte, den ersten Abschluss von Mayulu parierte Goalie Florian Eres, den Abstauber setzte Mensah zum 1:0 in die Maschen. Offensiv kam der SKV kaum zur Geltung, ein Schuss von Ogi Sivrikaya fiel zu zentral aus (25.). Im direkten Gegenstoß bewahrte Eres die Gäste vor dem zweiten Gegentreffer, als er gegen Matthias Seidl parierte.

Ohne Regen ging es dann in die zweite Halbzeit, in der die Linzer weiter tonangebend waren und rasch für klare Verhältnisse sorgten. Mayulu entwischte der Steyrer Innenverteidigung und stellte auf 2:0 (53.), fünf Minuten später traf der 20-jährige Franzose per Kopf zum 3:0. Danach stellte das Vorwärts-Trainerteam auf Dreierkette um, es konnten nun auch Akzente nach vorne gesetzt werden. Nach Vorarbeit von Oliver Filip stand Tolga Günes frei vor dem Tor, traf den Ball aber schlecht (72.). Die vermehrten Offensiv-Bemühungen führten zu Kontermöglichkeiten von Blau-Weiß, aus einer resultierte ein Elfmeter, den Ronivaldo zum 4:0 verwertete (84.). Vorwärts kam immerhin noch zum Ehrentor, Tobias Pellegrini traf zum 4:1-Endstand (91.).

Daniel Madlener: „Blau-Weiß war in vielen Belangen einfach besser als wir. Sie haben vor allem die Platzverhältnisse besser angenommen und waren im Zweikampf präsenter. Wir müssen mit einer anderen Überzeugung auf den Platz gehen, das hat uns Blau-Weiß heute vorgemacht.“

FC Blau-Weiß Linz – SK BMD Vorwärts Steyr 4:1 (1:0)

Blau-Weiß (3-4-3): Schmid; Maranda, Tursch (82. Rath), Strauss; Windhager (64. Mitrovic), Brandner, Koch (64. Krainz), Pirkl (64. Briedl); Mensah, Mayulu (70. Ronivaldo), M. Seidl. Ersatz: Radulovic; S. Seidl. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Vorwärts (4-3-3): Eres; Lageder, Marceta, Bumberger, Dombaxi; Sostarits (72. Wiesinger)), Bitsche (59. Zdichynec), Pasic; Sivrikaya (59. Prada), Günes (72. Pellegrini), Filip (72. Cirkovic). Ersatz: Hüttner; Dzinic. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (11.) Mensah, 2:0 (53.) Mayulu, 3:0 (58) Mayulu, 4:0 (84./Elfmeter) Ronivaldo, 4:1 Pellegrini (Bumberger).

Gelbe Karten: Tursch (13. Foul), Windhager (22. Foul); Pasic (48. Foul), Prada (77. Unsportlichkeit).

Samstag, 15. Oktober 2022; Hofmann Personal Stadion, 1.000 Zuschauer

SR Dieter Muckenhammer; Andreas Rothmann, Manuel Undesser

Bildquelle: www.vorwaerts-steyr.at