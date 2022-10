Sport

Landes-Kegel­meisterin, Vize-Landes­meisterin und beste Mann­schaft aus Klein­raming

WELS. Alles, was die geistige und körperliche Fitness fördert, spielt eine tragende Rolle im OÖ Seniorenbund. Deshalb gab es auch heuer wieder den Landes-Kegel-Tag, bei dem sich die besten Keglerinnen und Kegler beweisen konnten. Ausgetragen wurde das Turnier in der Rotax Halle in Wels ...

Nach einem spannenden Turnier gab es anschließend eine Siegerehrung mit Landesgeschäftsführer BR Mag. Franz Ebner und Bundessportreferent Konsulent Walter Berger. „Bewegung ist besonders wichtig, um fit zu bleiben. Um möglichst viele Seniorinnen und Senioren anzusprechen, bietet der OÖ Seniorenbund ein vielfältiges Bewegungsangebot an. Es freut mich daher, dass wir bei den heurigen Landes-Kegel-Tagen so viele Keglerinnen und Kegler begrüßen konnten. Herzliche Gratulation allen, die das Turnier mit Bravour gemeistert haben, besonders aber den Siegerinnen und Siegern der heurigen Landes-Kegel-Rage“, freuen sich Landesgeschäftsführer Bundesrat Mag. Franz Ebner und Bundessportreferent Konsulent Walter Berger.

So konnte sich Frau Langbauer Christine aus Kleinraming über den Sieg der Einzelwertung Damen bei dem heurigen Landes-Kegeltag und somit über den Titel Landesmeisterin freuen. Ebenfalls freute sich die gesamte Mannschaft aus Kleinraming über den 1. Rang in der Gesamtwertung.

1. Rang Damen: Langbauer Christine, Kleinraming

2. Rang Damen: Wenczler Monika, Kleinraming

3. Rang Damen: Waser Helga, Wartberg an der Krems

1. Rang Herren: Holzapfel Erich, Vichtenstein

2. Rang Herren: Pflügel Johann, St. Georgen an der Gusen

3. Rang Herren: Reiter Ewald, Putzleinsdorf 2

1. Rang Mannschaftswertung: Kleinraming

2. Rang Mannschaftswertung: Bad Kreuzen

3. Rang Mannschaftswertung: Kirchschlag

Unten: (v.l.n.r.) Fachwart für Kegeln Rudolf Ortner, Bundessportreferent Walter Berger, die beste Mannschaft des Landes aus Kleinraming und Landesgeschäftsführer Bundesrat Mag. Franz Ebner.