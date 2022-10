Sport

BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr siegen gegen Wels mit 101:63

STEYR. In der dritten Runde des Grunddurchgangs in der Landesliga konnte der BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr gegen die FCN KFZ BAUER Baskets Wels den ersten Saisonsieg feiern. Die Gäste sind mit nur fünf Spielern angereist. Dem Spiel fehlte es daher von Anfang an an Tempo ...

Steyr ließ sich anfangs das Spieltempo der Gegner aufzwingen, hat aber ab der ersten Minute das Spiel kontrolliert. Im dritten Viertel haben sich zwei Welser Spieler verletzt. Die letzten 15 Minuten hat Steyr also in Überzahl gespielt, da Wels keine Wechselspieler aufweisen konnte.

Am nächsten Sonntag geht es für die Scorps mit dem nächsten Heimspiel gegen die zweite Welser Mannschaft weiter. Spielbeginn ist um 15:30 in der Stadthalle Steyr.

BBC McDonald’s Iron Scorps Steyr - FCN KFZ BAUER Baskets Wels 101:63 (22:12, 44:28, 77:47)

Surums 26, Spasic 17, Schmidt 13, Medinger 11, Hilgärtner 11, Mlynsky 8, Polat 7, Galli 4, Filipovic 2, Rohrweck 2, Großalber L. 0, Radosavljevic 0.