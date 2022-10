Sport

SK BMD Vor­wärts Steyr feiert 2:1 Heim­sieg gegen Lafnitz

STEYR. Nachdem die Spielergebnisse und der Punktezuwachs in den letzten Runden nicht nach Wunsch verlaufen sind, sollte gegen Lafnitz der Turnaround geschafft werden. Gewohnt positiv zeigte sich SKV-Trainer Daniel Madlener vor der Partie: „Wir müssen mit einer anderen Überzeugung auf den Platz gehen, dann werden wir wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren."

Der SK BMD Vorwärts Steyr zeigte sich von Beginn weg sehr bemüht und in der 9. Minute folgte dann die erste Großchance nach einem Dombaxi-Solo über die linke Seite. Sein Stanglpass wurde im letzten Augenblick von den Lafnitzern geklärt. Im Gegenstoß mußte Eres seine ganze Klasse aufbieten um einen Rückstand zu verhindern. Doch nur wenige Minuten später war es dann doch so weit: Poldrugac zieht aus rund 25 Metern ab und bringt die Gäste aus Lafnitz mit 1:0 in Front. In der Folgezeit gab es viel Geplänkel im Mittelfeld und wenig Zwingendes auf beiden Seiten. In der 33. Minute dann der Ausgleich für den SKV: Tolga Günes schickt Oliver Filip auf die Reise und dieser erzielt den vielumjubelten Ausgleich. In der 41. Minute streicht ein Dombaxi-Schuss ganz knapp am Gehäuse der Lafnitzer vorbei.

Bumberger mit dem 2:1 für den SKV

Durchgang Zwei begann mit einem Knalleffekt. David Bumberger stellte nach wenigen Sekunden auf 2:1 für die Vorwärts. Es folgte eine starke Phase der Mannschaft. Es wurden immer wieder flüssige Kombinationen vorgetragen und es konnten einige Halbchancen kreiert werden. In der 68. Minute konnte Eres einen Freitstoß von Halper entschärfen. Gegen Ende der Partie erhöhten die Gäste aus der Steiermark noch einmal den Druck, doch der SKV konnte mit viel Einsatz und Kampfgeist den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Der Turnaround war geschafft.

SK BMD Vorwärts Steyr – SV Lafnitz 2:1 (1:1)

Vorwärts (4-2-3-1): Eres; Lageder, Marceta, Prada, Bumberger; Bitsche, Pasic; Zdichynec (71. Sostarits), Günes (90. Cirkovic), Dombaxi; Filip (80. Sivrikaya). Ersatz: Hüttner, Pellegrini, Ketan, Wiesinger. Trainer: Daniel Madlener.

SV Lafnitz (4-2-3-1): Zingl; Wohlmuth, Umjenovic, Feyrer, Pfeifer (84. Sulzer); Lederer (65. Gremsl), Gölles (65. Halper); Lichtenberger (65. Nutz), Prohart, Poldrugac; Duvnjak. Ersatz: Wabnig; Grasser, Sittsam. Trainer: Philipp Semlic.

Torfolge: 0:1 (13.) Poldrugac, 1:1 (32.) Filip (Günes), 2:1 (46.) Bumberger (Marceta)

Gelbe Karten: Bitsche (31. Foul), Pasic (76. Kritik), Dombaxi (90. Kritik)

Freitag, 21. Oktober 2022; Liwest-Arena, 1.000 Zuschauer

SR Dominic, Schilcher; Mattias Hartl, Herbert Mimra

Bildquelle: www.vorwaerts-steyr.at