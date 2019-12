Wirtschaft & Politik

Stadt kauft Werk von Star-Bildhauer

STEYR. Die Stadt Steyr hat um 6210 Euro ein Werk des berühmten Bildhauers Viktor Oskar Tilgner vom Dorotheum in Wien gekauft. „Der Schmied“, so heißt die Plastik, ist ein 53 Zentimeter hoher Bronzeguss auf rotem Marmorsockel und stellt eine Figur aus dem monumentalen Werndl-Denkmal auf der Handel-Mazzetti-Promenade dar ...

Tilgner hat das Werndl-Denkmal im Jahr 1894 für die Stadt Steyr errichtet. Der „Schmied“ ist ein Entwurf Tilgners, eine Vorarbeit für das Werndl-Denkmal. Der Star-Bildhauer stammte aus Pressburg, er zählt zu den wichtigsten Vertretern des Neobarock, speziell im Bereich der Wiener Ringstraße. Von ihm stammen unter anderem das Denkmal für Wolfgang Amadeus Mozart im Wiener Burggarten, Plastiken für Museen und das Burgtheater sowie mehrere Brunnenanlagen in Wien. Für Steyr hat Tilgner neben dem Werndl-Denkmal die Schubert-Gedenktafel am Schuberthaus (Stadtplatz 16) sowie die Bruckner-Büste auf dem Brucknerplatz geschaffen. „Der Schmied“ wird derzeit im Archiv der Stadt im ehemaligen Theaterkeller untergebracht, später wird er in das renovierte Stadtmuseum am Grünmarkt übersiedeln.