Wirtschaft & Politik

Erfolgreiches Star Movie Kinojahr 2019

OÖ. Der oberösterreichische Marktführer Star Movie zieht eine positive Bilanz. Filme wie „Der König der Löwen“ oder „Das perfekte Geheimnis“ sorgten für ein zweistelliges

Besucherplus in der Gruppe ...

Die beiden Brüder und Geschäftsführer der Premium-Kinogruppe „Star Movie“ Hans-

Peter und Klaus Obermayr sind mit dem vergangenen Kinojahr zufrieden. Alle Star

Movie Kinostandorte konnten gegenüber dem etwas schwächelnden Kinojahr 2018

wieder deutlich zulegen. Insgesamt freut sich das aus Peuerbach stammende

Familienunternehmen über ein Besucherplus von 14,47 % gegenüber dem Vorjahr.

Über 1,2 Millionen Kinotickets wurden dabei an den österreichweit sieben Star Movie

Standorten verkauft.



Die Star Movie Jahrescharts 2019:

• Platz 1: „Der König der Löwen“ Über 837.000 Kinobesucher in Österreich und

mehr als 77.000 davon bei Star Movie.



• Platz 2: „Die Eiskönigin 2“ Über 592.000 Kinobesucher in Österreich und mehr

als 55.000 davon bei Star Movie.



• Platz 3: Die deutsche Erfolgskomödie mit Elyas M‘Barek „Das perfekte

Geheimnis“ mit über 450.000 verkauften Kinotickets in Österreich und über

53.000 davon bei Star Movie.



Erhöhung Marktanteil durch neuen Star Movie Standort in Tulln

Auch der neue und siebte Star Movie Standort in Tulln (NÖ), der im November 2018

eröffnete, ist im ersten vollen Betriebsjahr mit über 140.000 Besuchern besser als

erwartet gestartet. Inklusive Tulln erhöht sich der österreichweite Star Movie

Marktanteil somit auf über 8 %.



Laufende Investitionen in Komfort, Technik und Service

Alle sieben Star Movie Kinos zeichnen sich durch Wohlfühlambiente mit

persönlichem Service, höchstem Komfort und modernste Technik aus. Star Movie

Geschäftsführer Hans-Peter Obermayr: „Neben Riesenleinwänden, Atmos

Soundsystemen und den modernsten Projektoren zählt für uns vor allem auch der

hohe Deluxe-Sitzkomfort in Verbindung mit persönlichem Service. Bei Star Movie

sind die Besucher unsere Gäste und können sich voll auf das Kinoerlebnis einlassen.

Die hochwertigen Restaurantbetriebe sind der perfekte Treffpunkt, um in der

wertvollen Freizeit anzukommen. Dahingehend werden wir auch 2020 kräftig für

unsere Gäste weiterinvestieren.“



Positive Stimmung für 2020

Star Movie Geschäftsführer & Programmverantwortlicher Klaus Obermayr: „Die

letzten Jahre haben klar gezeigt, dass auch Streaming Dienste dem Erlebnisfaktor

‚Kino‘ nicht das Wasser reichen können. Zu Hause kann man Filme streamen, im

Kino jedoch erleben. Das ist ein Riesenunterschied. Filme wie ‚Joker‘ haben 2019

eine neue und eindrucksvolle Kinoqualität demonstriert, die man so noch nicht

kannte.“ Auch 2020 werden mit „Bad Boys for Life“ (ab 16.01.), James Bond „Keine

Zeit zu sterben“ (ab 02.04.), „Top Gun: Maverick“ (ab 16.07.) uvm. große

Meilensteine erwartet.